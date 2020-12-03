В ВОЗ рассказали, зачем нужны цифровые сертификаты вакцинации от COVID-19

В профильной организации не рекомендуют руководству стран мира выдавать "паспорта иммунитета".
Руководство Всемирной организации здравоохранения всерьез рассматривает вопрос внедрения электронных сертификатов вакцинации от коронавируса COVID-19.
Об этом со ссылкой на медицинского эксперта ВОЗ сообщает агентство Reuters. По его словам, в организации не рекомендуют руководству стран мира выдавать "паспорта иммунитета" тем людям, кто выздоровел от COVID-19.
"Мы очень внимательно изучаем использование технологий в ответных мерах на COVID-19, в том числе то, как мы можем работать с государствами-членами над сертификатом электронной вакцинации", ‒ заявил сотрудник ВОЗ.
Происхождение коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- Команда ученых из Китайской академии наук сделала громкое заявление, что коронавирус возник в Индии летом 2019 года.
- Ученые лаборатории Уханя сдались США и поделились информацией о происхождении COVID-19, благодаря чему спецслужбы выстраивают обвинение против Китая.
- Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн усомнился в результатах исследования китайских ученых, согласно которым рынок морепродуктов в Ухане не являлся источником распространения коронавируса.
Автор: Дмитрий Видоменко