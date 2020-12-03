В ВОЗ рассказали, зачем нужны цифровые сертификаты вакцинации от COVID-19

В ВОЗ рассказали о цифровых сертификатах вакцинации / Reuters

Руководство Всемирной организации здравоохранения всерьез рассматривает вопрос внедрения электронных сертификатов вакцинации от коронавируса COVID-19.

Об этом со ссылкой на медицинского эксперта ВОЗ сообщает агентство Reuters. По его словам, в организации не рекомендуют руководству стран мира выдавать "паспорта иммунитета" тем людям, кто выздоровел от COVID-19.

"Мы очень внимательно изучаем использование технологий в ответных мерах на COVID-19, в том числе то, как мы можем работать с государствами-членами над сертификатом электронной вакцинации", ‒ заявил сотрудник ВОЗ.

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