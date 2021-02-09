В ВОЗ разнесли прежнюю версию происхождения коронавируса из Уханя / Reuters

Коллектив экспертов из Всемирной организации здравоохранения окончил новый этап исследований и утверждают ‒ крайне маловероятен шанс того, что коронавирус SARS-CoV-2 был создан искусственным путем в лаборатории. Как сообщает портал Sky News, именно такая информация содержится в первом докладе миссии ВОЗ, которая сейчас находится в китайском городе Ухань (именно оттуда коронавирусная инфекция распространилась по всему миру).

Сейчас ученые говорят, что свои дальнейшие расследования и исследования сосредоточат на других вероятных причинах вспышки.

Кроме того, маловероятной сейчас считается некогда основная версия ‒ о передаче коронавируса от летучей мыши человеку воздушно-капельным путем. Наиболее вероятной версией эксперты назвали передачу через некое промежуточное звено. Но о том, какое существо могло бы им быть, в ВОЗ пока не говорят.

Также эксперты отмечают, что уже невозможно установить, как COVID-19 оказался на уханьском рынке морепродуктов Хуанань (именно там в декабре позапрошлого года произошла первая вспышка коронавируса).

Позднее в ходе брифинга руководитель экспертной миссии ВОЗ в Китае Петер Бен Эмбарек заявил, что достоверно пока не удалось установить, какое животное было "резервуаром" для коронавируса.

"В ходе нашего изучения не удалось установить, что какой-то конкретный вид животных был потенциальных "резервуаром" вируса. Сейчас и в 2019 году не похоже, чтобы было широкое распространение вируса среди какого-то вида животных", ‒ отметил Эмбарек.

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