В ВОЗ разнесли прежнюю версию происхождения коронавируса из Уханя

Эксперты ВОЗ закончили исследование на уханьском рынке морепродуктов - месте, где в декабре позапрошлого года произошла первая вспышка коронавируса.
Коллектив экспертов из Всемирной организации здравоохранения окончил новый этап исследований и утверждают ‒ крайне маловероятен шанс того, что коронавирус SARS-CoV-2 был создан искусственным путем в лаборатории. Как сообщает портал Sky News, именно такая информация содержится в первом докладе миссии ВОЗ, которая сейчас находится в китайском городе Ухань (именно оттуда коронавирусная инфекция распространилась по всему миру).
Сейчас ученые говорят, что свои дальнейшие расследования и исследования сосредоточат на других вероятных причинах вспышки.
Кроме того, маловероятной сейчас считается некогда основная версия ‒ о передаче коронавируса от летучей мыши человеку воздушно-капельным путем. Наиболее вероятной версией эксперты назвали передачу через некое промежуточное звено. Но о том, какое существо могло бы им быть, в ВОЗ пока не говорят.
Также эксперты отмечают, что уже невозможно установить, как COVID-19 оказался на уханьском рынке морепродуктов Хуанань (именно там в декабре позапрошлого года произошла первая вспышка коронавируса).
Позднее в ходе брифинга руководитель экспертной миссии ВОЗ в Китае Петер Бен Эмбарек заявил, что достоверно пока не удалось установить, какое животное было "резервуаром" для коронавируса.
"В ходе нашего изучения не удалось установить, что какой-то конкретный вид животных был потенциальных "резервуаром" вируса. Сейчас и в 2019 году не похоже, чтобы было широкое распространение вируса среди какого-то вида животных", ‒ отметил Эмбарек.
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Коронавирус в мире:
- Коронавирус начал активно заражать жителей Земли зимой 2020 года. И из китайского города Ухань молниеносными темпами распространился по всей планете.
- Ученые утверждали, что новый вирус COVID-19 появился в результате генетического скрещивания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.
- Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусом в мире превысило 104 млн человек. Из них 2,2 миллиона скончались.
- Как свидетельствуют данные Университета имена Джонса Хопкинса, по всей Земле заразились более 105,8 млн человек, свыше 2,3 млн скончались.