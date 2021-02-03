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В ВОЗ сделали громкое заявление о коронавирусе

3 февраля 2021, 21:00

В мире уже наблюдалось снижение заболеваемости и тогда страны слишком быстро снимали ограничения, а люди ослабляли бдительность, заявил глава ВОЗ.

коронавирус
Пандемию можно контролировать - ВОЗ / Фото Reuters

В ВОЗ заявили о том, что коронавирусом можно управлять. Такое заявление он сделал гендиректор Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в среду, 3 февраля, на фоне снижения суточного прироста.

Так, Гебрейесус отметил, что третью неделю подряд количество новых случаев COVID-19 во всем мире уменьшается.

"Это свидетельствует о том, что этим вирусом можно управлять. И это показывает, что если мы продолжим применять те же проверенные санитарные мероприятия, сможем предотвратить распространение инфекции и спасти жизни", - сообщил гендиректор ВОЗ.

По его словам, в мире уже наблюдалось снижение заболеваемости и тогда страны слишком быстро снимали ограничения, а люди ослабляли бдительность.

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"По мере распространения вакцин жизненно важно, чтобы все мы продолжали принимать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и других", - добавили в ВОЗ.

По его словам, контроль за распространением вируса спасает жизнь сейчас и будет спасать жизни позже, уменьшая вероятность появления новых вариантов, и это помогает обеспечить эффективность вакцин.

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