В ВОЗ сделали тревожное заявление из-за пандемии коронавируса

Тедрос Аданом Гебреисус о ситуации с коронавирусом / Reuters

Пандемия коронавируса в мире только усиливается, а на прошлой неделе такую динамику зафиксировали, как в первые 5 месяцев пандемии COVID-19. Как рассказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, в мире шестую неделю подряд наблюдается рост количества новых смертей от коронавируса.

"Во всем мире пандемия COVID-19 продолжает усиливаться. Новые случаи растут 9-ю неделю подряд, а смерти - 6-ю неделю подряд. Если взглянуть на динамику, было почти столько же случаев в мире на прошлой неделе, как в первые 5 месяцев пандемии", - сказал он.

В ВОЗ отметили, что из-за коронавируса сейчас в 50 странах мира временно остановлено 60 кампаний иммунизации.

"Это значит, что 228 млн детей прямо сейчас уязвимы для смертельных болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин, таких как корь, желтая лихорадка и полиомиелит", - подчеркнул он.

Глава ВОЗ отметил, что больше всего пострадали кампании вакцинации от кори, во многих странах они отложены более чем на год.

"Последнее исследование ВОЗ показывает, что в первом квартале 2021 года службы плановой иммунизации были прерваны более чем в трети стран мира", - добавил Габреисус.

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Из-за проблем с иммунизацией возникают вспышки болезней. Например, серьезные вспышки кори произошли в нескольких странах, в том числе Демократической Республике Конго, Пакистане и Йемене.

"Поэтому мы должны быстро переломить ситуацию и оправиться от этих потрясений", - заявил он.

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