В ВОЗ сделали тревожное заявление из-за пандемии коронавируса

По словам главы ВОЗ, из-за COVID-19 пострадали кампании вакцинации от других болезней.
Пандемия коронавируса в мире только усиливается, а на прошлой неделе такую динамику зафиксировали, как в первые 5 месяцев пандемии COVID-19. Как рассказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, в мире шестую неделю подряд наблюдается рост количества новых смертей от коронавируса.
"Во всем мире пандемия COVID-19 продолжает усиливаться. Новые случаи растут 9-ю неделю подряд, а смерти - 6-ю неделю подряд. Если взглянуть на динамику, было почти столько же случаев в мире на прошлой неделе, как в первые 5 месяцев пандемии", - сказал он.
В ВОЗ отметили, что из-за коронавируса сейчас в 50 странах мира временно остановлено 60 кампаний иммунизации.
"Это значит, что 228 млн детей прямо сейчас уязвимы для смертельных болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин, таких как корь, желтая лихорадка и полиомиелит", - подчеркнул он.
Глава ВОЗ отметил, что больше всего пострадали кампании вакцинации от кори, во многих странах они отложены более чем на год.
"Последнее исследование ВОЗ показывает, что в первом квартале 2021 года службы плановой иммунизации были прерваны более чем в трети стран мира", - добавил Габреисус.
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Из-за проблем с иммунизацией возникают вспышки болезней. Например, серьезные вспышки кори произошли в нескольких странах, в том числе Демократической Республике Конго, Пакистане и Йемене.
"Поэтому мы должны быстро переломить ситуацию и оправиться от этих потрясений", - заявил он.
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Коронавирус - о чем ранее сообщал Главред:
- Китайский министр иностранных дел Ван И заявил, что Китай первым сообщил о появлении коронавируса – но родиной заболевания является совсем другое место.
- Команда ученых из Китайской академии наук сделала громкое заявление, что коронавирус возник в Индии летом 2019 года.
- Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн усомнился в результатах исследования китайских ученых, согласно которым рынок морепродуктов в Ухане не являлся источником распространения коронавируса.
- Коронавирус появился в лаборатории института вирусологии в Ухане (Китай), заявил бывший руководитель Центра по контролю и предотвращению заболеваний США, вирусолог Роберт Редфилд (CDC).