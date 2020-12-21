В ​ВОЗ сделали важное заявление о новом штамме COVID-19

В настоящее время проводятся исследования новой мутации коронавируса.
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус постоянно мутирует и изменяется, но существуют рабочие способы оценить эти мутации и их потенциальную угрозу.
По словам представителя ВОЗ Марии ван Керкхов, в настоящее время проводятся исследования новой мутации коронавируса, выявленной в Великобритании и спровоцировавшей новую волну локдаунов и запретов на путешествия.
"На сегодня мы не видим усугубления тяжести заболевания или клинической картины, но эти исследования продолжаются. Мы не считаем, что есть какое-либо влияние на вакцину и вакцинацию", — сказала Мария ван Керкхов в интервью CNN.
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По ее словам, новый штамм коронавируса был выявлен в ходе обычного надзора. На юго-востоке Англии наблюдался рост распространения коронавируса по мере ужесточения карантинных ограничений. Было установлено, что первые случаи были зафиксированы еще в сентябре.
Новый штамм коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- 14 декабря британские ученые заявили о новом, мутировавшем варианте коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.
- 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
- Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
- Сейчас страны массово закрывают транспортное сообщение с Великобританией. В ВОЗ призвали страны мира, особенно в Европе, удвоить карантинные мероприятия.
- Врач-инфекционист Виктор Петров заявил о том, что в Украине уже зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса.