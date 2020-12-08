В ВОЗ сказали, что делать в случае принудительной вакцинации от COVID-19

Коронавирус и принудительная вакцинация - в ВОЗ сказали, что делать / Reuters

Всемирная организация здравоохранения выступила против принудительной вакцинации от COVID-19. В то же время в ВОЗ признали, что прививки от коронавируса являются "единственным ответственным шагом", и в отдельных случаях они просто необходимы.

В качестве примера директор отдела ВОЗ по иммунизации Кейт О'Брайан привела медиков в отделениях интенсивной терапии. По ее словам, в данном случае от вакцинации зависит безопасность и медработников, и пациентов, сообщает NBC.

В свою очередь директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан отметил, что делать или не делать прививку от коронавируса – каждый человек решает сам. Принуждать людей нельзя – правительство может их лишь агитировать и убеждать.

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