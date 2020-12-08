В ВОЗ сказали, что делать в случае принудительной вакцинации от COVID-19

Делать или не делать прививку от коронавируса – каждый человек решает сам, но есть и особые случаи.
Всемирная организация здравоохранения выступила против принудительной вакцинации от COVID-19. В то же время в ВОЗ признали, что прививки от коронавируса являются "единственным ответственным шагом", и в отдельных случаях они просто необходимы.
В качестве примера директор отдела ВОЗ по иммунизации Кейт О'Брайан привела медиков в отделениях интенсивной терапии. По ее словам, в данном случае от вакцинации зависит безопасность и медработников, и пациентов, сообщает NBC.
В свою очередь директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан отметил, что делать или не делать прививку от коронавируса – каждый человек решает сам. Принуждать людей нельзя – правительство может их лишь агитировать и убеждать.
Вакцина от коронавируса: последние новости
- Ранее генетик назвал максимальные побочные эффекты вакцины от COVID-19. В некоторых случаях вакцина от коронавируса никогда не попадет на рынок, отметил эксперт.
- Также генетик объяснил, кому не понадобится вакцина от коронавируса. Людей, которым не нужна вакцина от COVID-19, немного, отметил эксперт.
- 21 октября стало известно, что в Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.
- Соцсети утверждают, что в Москве начались массовые увольнения врачей из-за вакцинации от COVID-19. Врачей принуждают делать прививку от коронавируса под угрозой увольнения, утверждает Марина Литвинович.
Автор: Диана Беловодская