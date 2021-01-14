В ВОЗ спрогнозировали, что будет с пандемией COVID-19 в 2021 году

Прогноз по пандемии COVID-19 / Reuters

Второй год пандемии коронавируса COVID-19, по всей вероятности, может оказаться гораздо сложнее, чем первый. Такой прогноз был опубликован на официальной Twitter-странице Всемирной организации здравоохранения.

Сложность ситуации, как сообщают в ВОЗ, состоит в том, что COVID-19 продолжает стремительно распространяться. И за последние месяцы 2020 года было зафиксировано несколько новых штаммов данного заболевания.

По словам директора программы чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкла Райана, с 13 января 2021 года планета Земля вошла во второй год пандемии коронавируса. "Год может оказаться более сложным, учитывая динамику передачи вируса и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем, факторы, которые привели к увеличению передачи коронавируса во многих странах", ‒ сказал он.

По мнению технического директора ВОЗ Марии ван Керкхов, праздничные рождественски-новогодние мероприятия во многих странах мира также крайне ухудшили ситуацию. Более того, она призвала людей придерживаться социальной дистанции и уменьшить контакты с другими людьми, которые не являются членами семьи.

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