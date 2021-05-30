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В ВОЗ удивили заявлением о происхождении коронавируса

30 мая 2021, 17:32
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Теория о лабораторном происхождении COVID-19 не исключается.

Коронавирус
Теория о лабораторном происхождении COVID-19 не исключается в ВОЗ / УНИАН

Теория о том, что вспышка коронавируса началась с утечки из китайской лаборатории в Ухане, не исключается.

Как заявил глава глобальной сети по оповещению о вспышках заболеваний и реагированию на них, которая координируется ВОЗ, доктор Дейл Фишер, расследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) относительно происхождения вируса только началось.

"Теория утечки из лаборатории не мешает, надо провести еще больше исследований", - сказал он.

При этом во время визита экспертов ВОЗ с целью расследования утечки коронавируса в начале этого года, который контролировался китайскими властями, был сделан вывод, что "очень маловероятно", что пандемия началась с лабораторного инцидента.

Фишер заявил, что эта теория остается "непроверенной", несмотря на отчет с данными американской разведки, который утверждал, что трое сотрудников лаборатории заболели коронавирусом в начале декабря 2019 года.

Эксперт призвал США поделиться этими данными.

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"Мы считаем, что всем лабораторным работникам были сделаны серологические (тесты - ред.), и все эти тесты на антитела были отрицательными, и это было частичной причиной, по которой риск (лабораторного происхождения - ред.) был преуменьшен", - пояснил Фишер результаты поездки экспертов ВОЗ в Китай.

Он считает, что ВОЗ должна сообщить о планах дальнейшего расследования, поскольку люди на самом деле ничего не слышали со времени проведения февральской миссии, и поэтому они думают, что ВОЗ прекратила искать источники происхождения, "что далеко не правда, это на самом деле только началось".

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Он также предположил, что секретность Китая в отношении происхождения вируса может быть обусловлена опасением компенсации.

Как ранее сообщал Главред, сотрудники американской разведки заявили, что у них есть еще не исследованные данные, которые могут пролить свет на источник пандемии коронавируса.

Также на днях издание The Wall Street Journal со ссылкой на отчет американской разведки сообщало, что трое ученых Уханьского института вирусологии в Китае лечились в медучреждении вероятно от коронавирусной инфекции в ноябре 2019 года, то есть за месяц до начала пандемии COVID-19. Эти данные могут свидетельствовать в пользу гипотезы об утечке SARS-CoV-2 из китайской лаборатории.

коронавирус ВОЗ происхождение коронавируса
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