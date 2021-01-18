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В ВОЗ заявили, что мир находится на грани катастрофы - какие страны в опасности

18 января 2021, 18:27
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Главу ВОЗ беспокоит отсутствие вакцины от коронавируса в бедных странах.

ВОЗ, здание
В ВОЗ считают, что мир находится на грани катастрофы / Reuters

В данный момент мир пребывает на грани катастрофы - об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Я должен быть откровенным: мир находится на грани катастрофического морального провала - и цена этого будет заплачена жизнями и средствами к существованию в беднейших странах мира", - говорится в сообщении главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебреисуса на странице ВОЗ в Twitter.

Он также подчеркнул, что в 40 богатых странах граждане получили уже более 39 миллионов доз вакцины. Между тем в одной из самых бедных стран планеты сделали всего лишь 25 прививок от коронавируса. Под угрозой находятся планы обеспечить людям из разных стран равный доступ к вакцинации, считает глава ВОЗ.

Новости коронавируса - о чем сообщалось ранее:

  • В связи со стартом вакцинации от коронавирусной инфекции и борьбой с распространением COVID-19 некоторые страны стали вводить так называемые "паспорта вакцинации" – сертификаты, подтверждающие, что человек сделал прививку от коронавируса. Такие паспорта уже внедряют в Израиле, на очереди – Венгрия и Россия.
  • Как полагает врач-инфекционист Евгений Дубровский, более рациональным шагом в данной ситуации могла бы стать раздача иммунных паспортов людям, уже переболевшим COVID-19.
  • Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что государство пока не будет вводить такие COVID-паспорта, однако вопрос находится на контроле у властей.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что подобные документы могут появиться только после того, как пройдет массовая вакцинация от коронавируса в Украине.

коронавирус ВОЗ коронавирус в мире
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