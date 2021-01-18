В ВОЗ заявили, что мир находится на грани катастрофы - какие страны в опасности

В ВОЗ считают, что мир находится на грани катастрофы / Reuters

В данный момент мир пребывает на грани катастрофы - об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Я должен быть откровенным: мир находится на грани катастрофического морального провала - и цена этого будет заплачена жизнями и средствами к существованию в беднейших странах мира", - говорится в сообщении главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебреисуса на странице ВОЗ в Twitter.

Он также подчеркнул, что в 40 богатых странах граждане получили уже более 39 миллионов доз вакцины. Между тем в одной из самых бедных стран планеты сделали всего лишь 25 прививок от коронавируса. Под угрозой находятся планы обеспечить людям из разных стран равный доступ к вакцинации, считает глава ВОЗ.

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