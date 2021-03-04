В ВСУ рассказали о массовом отказе бойцов ООС от вакцинации

Николай Олим пожаловался на политизацию вакцинальной кампании в Украине.
Главный эпидемиолог Вооруженных сил Украины Николай Олим рассказал о ситуации с вакцинированием от коронавируса бойцов в зоне Операции Объединенных сил.
Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, прививки от коронавируса для ВСУ распределены между Донецкой и Луганской областями – соответственно.
Представитель ВСУ подчеркнул, что в настоящее время в зону ООС поступило 14 тысяч доз вакцин.
"На данный момент 884 лица вакцинированы, из них в зоне ООС вакцинированы 772 человека — это 12% из тех 7 тыс. человек, которые дали согласие на вакцинацию", — сказал он.
Главный эпидемиолог ВСУ также уточнил, что большое количество военных отказывается от вакцинации.
"Есть отказы среди бойцов. Я считаю, такая ситуация за счет политизации вакцинальной кампании. Поэтому, к сожалению, отказы есть. Если взять от количества военнослужащих в зоне ООС, то из 40 тыс. только 7 тыс. дали согласие", — добавил Олим.
Читайте такжеВ Одессе медики объяснили отказ прививаться вакциной CoviShield
Вакцинация от коронавируса:
- Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта в Северодонецке Луганской области вместе с военными в качестве главнокомандующего ВСУ. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield.
- В понедельник, 1 марта, глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса.
- До того главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что рост количества новых инфицированных коронавирусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.