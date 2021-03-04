В ВСУ рассказали о массовом отказе бойцов ООС от вакцинации

Бойцы ВСУ на Донбассе отказываются от прививок / Reuters

Главный эпидемиолог Вооруженных сил Украины Николай Олим рассказал о ситуации с вакцинированием от коронавируса бойцов в зоне Операции Объединенных сил.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, прививки от коронавируса для ВСУ распределены между Донецкой и Луганской областями – соответственно.

Представитель ВСУ подчеркнул, что в настоящее время в зону ООС поступило 14 тысяч доз вакцин.

"На данный момент 884 лица вакцинированы, из них в зоне ООС вакцинированы 772 человека — это 12% из тех 7 тыс. человек, которые дали согласие на вакцинацию", — сказал он.

Главный эпидемиолог ВСУ также уточнил, что большое количество военных отказывается от вакцинации.

"Есть отказы среди бойцов. Я считаю, такая ситуация за счет политизации вакцинальной кампании. Поэтому, к сожалению, отказы есть. Если взять от количества военнослужащих в зоне ООС, то из 40 тыс. только 7 тыс. дали согласие", — добавил Олим.

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Вакцинация от коронавируса: