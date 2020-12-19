В ЮАР обнаружили три варианта мутации штамма Covid-19

В ЮАР обнаружены три варианта мутаций Covid-19 / УНИАН

В Южно-Африканской республике выявлен новый штамм коронавируса, который ученым удалось обнаружить в трех различных вариациях.

Как сообщает глава Минздрава ЮАР Звели Мхизе в Twitter, в ЮАР генетики начали изучать данное заболевание еще в марте и выявили три варианта мутаций.

В отчетах медиков указано, что все больше молодых людей в стране оказываются в критическом состоянии из-за коронавирусной болезни. По словам специалистов, в образцах, которые были взяты у зараженных новым вариантом вируса, вирусная нагрузка выше, чем у пациентов с другими штаммами коронавируса.

Мхизе подчеркнул, что это может быть причиной более быстрого распространения инфекции. При этом он добавил, что пока причин для паники нет, и ситуация находится под контролем ученых.

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