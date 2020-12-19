В ЮАР обнаружили три варианта мутации штамма Covid-19

Новое заболевание поражает молодых людей.
В Южно-Африканской республике выявлен новый штамм коронавируса, который ученым удалось обнаружить в трех различных вариациях.
Как сообщает глава Минздрава ЮАР Звели Мхизе в Twitter, в ЮАР генетики начали изучать данное заболевание еще в марте и выявили три варианта мутаций.
В отчетах медиков указано, что все больше молодых людей в стране оказываются в критическом состоянии из-за коронавирусной болезни. По словам специалистов, в образцах, которые были взяты у зараженных новым вариантом вируса, вирусная нагрузка выше, чем у пациентов с другими штаммами коронавируса.
Мхизе подчеркнул, что это может быть причиной более быстрого распространения инфекции. При этом он добавил, что пока причин для паники нет, и ситуация находится под контролем ученых.
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Вакцина от коронавируса
Американская биотехнологическая компания Moderna полностью уничтожила 400 тысяч доз недавно произведенной собственной вакцины от коронавируса в связи с проблемами, которые возникли в процессе создания препарата.
У медработницы из штата Аляска после прививки вакциной от коронавируса Pfizer развилась сильная аллергическая реакция. Через 10 минут после введения препарата у женщины началась анафилактическая реакция, хотя до этого у нее не было аллергии.