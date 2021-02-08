В ЮАР забраковали вакцину от коронавируса, которую поставят в Украину / Фото Reuters

В Южно-Африканской Республике прекратили использование вакцины от коронавируса шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca. Препарат обеспечивает минимальную защиту от инфекции, вызванной доминирующим в стране штаммом коронавируса.

AstraZeneca заявила в субботу, что считает, что ее вакцина может защитить от тяжелого заболевания, и что она уже начала адаптировать ее против варианта 501Y.V2, пишет Reuters.

Тем не менее, ведущий исследователь испытания AstraZeneca в Южной Африке профессор Шабир Мадхи сказал, что данные о вакцине были проверкой реальности и что пришло время "пересмотреть наши ожидания в отношении вакцин COVID-19".

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