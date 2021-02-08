В ЮАР забраковали вакцину от коронавируса, которую поставят в Украину

Препарат обеспечивает минимальную защиту от инфекции, вызванной доминирующим в стране штаммом коронавируса.
В Южно-Африканской Республике прекратили использование вакцины от коронавируса шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca. Препарат обеспечивает минимальную защиту от инфекции, вызванной доминирующим в стране штаммом коронавируса.
AstraZeneca заявила в субботу, что считает, что ее вакцина может защитить от тяжелого заболевания, и что она уже начала адаптировать ее против варианта 501Y.V2, пишет Reuters.
Тем не менее, ведущий исследователь испытания AstraZeneca в Южной Африке профессор Шабир Мадхи сказал, что данные о вакцине были проверкой реальности и что пришло время "пересмотреть наши ожидания в отношении вакцин COVID-19".
Вакцина от коронавируса AstraZeneca – о чем сообщалось ранее:
- Министр здравоохранения Максим Степанов провел переговоры с главным офисом AstraZeneca по вопросам сроков получения Киевом вакцины от COVID-19.
- Украина получила подтверждение, что ей предоставят 12 млн доз вакцины от COVID-19. Максим Степанов говорил, что в феврале начнут поступать препараты, созданные компаниями AstraZeneca и Novavax.
- В компании AstraZeneca сделали громкое заявление о том, что смогли повысить эффективность разработанной вакцины от коронавируса совместно с Оксфордским университетом вакцины от коронавируса с 70% до 90%.
- В Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca.
- Вакцину от коронавируса, разработанную англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, порекомендовали использовать только для вакцинации людей в возрасте от 18 до 64 лет.
- Вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, которая поступит и в Украину, малоэффективна против штамма из ЮАР. Но производители пообещали улучшить препарат.
Автор: Адриана Бубновская