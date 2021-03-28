В ЮНИСЕФ спрогнозировали, когда Индия возобновит поставки AstraZeneca

Известно, что представители проекта COVAX проводят переговоры с правительством Индии, чтобы обеспечить определенное количество поставки вакцины.
В ЮНИСЕФ ожидают, что Индия в мае нынешнего года возобновит экспорт вакцины AstraZeneca против коронавируса COVID-19, которая производится на мощностях Индийского института сыворотки. Об этом сообщает агентство Reuters.
Экспорт препарата проходил в рамках глобального проекта по экспорту вакцин COVAX. "Ожидается, что поставки вакцины AstraZeneca возобновятся полностью до мая, а затем процесс ускорится", ‒ заявили в ЮНИСЕФ.
По состоянию на сегодня представители программы COVAX проводят переговоры с правительством Индии, чтобы обеспечить определенное количество поставки вакцины в апреле нынешнего года. В общем ожидалось получить от Индийского института сыворотки в марте-апреле 90 миллионов доз, однако программа получила лишь около 28 миллионов доз.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В Сети были обнародованы новые официальные данные об эффективности вакцины AstraZeneca.
- Результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса в США свидетельствуют об эффективности вакцины при профилактике симптоматического COVID-19 на уровне 79%. У участников в возрасте 65 лет и старше эффективность вакцины составляла 80%.
- До того сообщалось, что власти Индии временно приостановили экспорт вакцины AstraZeneca, произведенной Индийским институтом вакцин. Это связано с тем, что в стране хотят расширить кампанию по вакцинации населения.