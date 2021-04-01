Вакцина AstraZeneca и тромбоз: европейский регулятор обнародовал свежие данные

Исследования побочных эффектов вакцины AstraZeneca продолжаются / Фото Reuters

Научный комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) заявил, что вакцина против коронавируса компании AstraZeneca является безопасной и эффективной.

При этом ученые не нашли связи между прививкой вакциной и случаями образования тромбов. Об этом говорится на сайте ЕМА.

По словам исполнительного директора европейского регулятора Емер Кук, к исследованию были привлечены несколько внешних экспертов различных медицинских специальностей.

"Мы оценили 62 таких случая из 9,3 миллиона прививок, 44 из них произошли в странах Европейского экономического пространства. Если посмотреть на возрастную категорию, мы обнаружили риск 1 случая на 100 тысяч для людей, моложе 60 лет. Важно сказать, что пока не доказана взаимосвязь между вакцинацией с использованием AstraZeneca и такими случаями", - рассказала Кук.

По ее словам, специалисты пришли к выводу, что сгущение крови и случаи тромбоэмболии не связаны с применением вакцины AstraZeneca. В то же время исследования продолжаются.

Кук добавила, что на данный момент эксперты не смогли идентифицировать специальные факторы риска, включая возраст, пол или предварительные медицинские показания. По ее словам, необходима дополнительная информация.

В то же время Всемирная организация здравоохранения 31 марта заявила, что продолжает мониторинг безопасности вакцины против COVID-19 от компании AstraZeneca. При этом организация подтвердила ранее озвученное утверждение о преимуществах вакцины AstraZeneca над возможными рисками.

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