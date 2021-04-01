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Вакцина AstraZeneca и тромбоз: европейский регулятор обнародовал свежие данные

1 апреля 2021, 07:05
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Ученые не нашли связи между прививкой вакциной и случаями образования тромбов.

вакцина AstraZeneca
Исследования побочных эффектов вакцины AstraZeneca продолжаются / Фото Reuters

Научный комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) заявил, что вакцина против коронавируса компании AstraZeneca является безопасной и эффективной.

При этом ученые не нашли связи между прививкой вакциной и случаями образования тромбов. Об этом говорится на сайте ЕМА.

По словам исполнительного директора европейского регулятора Емер Кук, к исследованию были привлечены несколько внешних экспертов различных медицинских специальностей.

"Мы оценили 62 таких случая из 9,3 миллиона прививок, 44 из них произошли в странах Европейского экономического пространства. Если посмотреть на возрастную категорию, мы обнаружили риск 1 случая на 100 тысяч для людей, моложе 60 лет. Важно сказать, что пока не доказана взаимосвязь между вакцинацией с использованием AstraZeneca и такими случаями", - рассказала Кук.

По ее словам, специалисты пришли к выводу, что сгущение крови и случаи тромбоэмболии не связаны с применением вакцины AstraZeneca. В то же время исследования продолжаются.

Кук добавила, что на данный момент эксперты не смогли идентифицировать специальные факторы риска, включая возраст, пол или предварительные медицинские показания. По ее словам, необходима дополнительная информация.

В то же время Всемирная организация здравоохранения 31 марта заявила, что продолжает мониторинг безопасности вакцины против COVID-19 от компании AstraZeneca. При этом организация подтвердила ранее озвученное утверждение о преимуществах вакцины AstraZeneca над возможными рисками.

Вакцина от коронавируса AstraZeneca - о чем ранее писал Главред:

  • 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
  • При этом ряд стран приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за риска появления тромбов.
  • Агентство Европейского союза по лекарственным средствам опровергло повышенный риск появления тромбоза после применения вакцины от коронавируса разработки Oxford/AstraZeneca.
  • Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов.
  • Британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет обнародовали новые данные об эффективности вакцины.
  • Тем временем США заподозрили, что AstraZeneca смухлевала с данными об испытаниях.
  • 23 марта умерла военнослужащая Вооруженных сил Украины Инна Нарожная. 21 марта женщину вакцинировали препаратом от коронавируса индийского производства Covishield.
  • 24 марта стали известны результаты судмедэкспертизы. В Минздраве сообщили, что женщина умерла из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Кроме того, у женщины также обнаружили атеросклеротический кардиосклероз.
  • 30 марта стало известно, что вакцина от коронавирусной инфекции англо-шведской компании AstraZeneca 25 марта была переименована в Vaxzevria.

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