Вакцина AstraZeneca, которую ждет Украина, не защищает от африканского штамма коронавируса

Вакцина AstraZeneca, которую ждут в Украине, не защищает от африканского штамма коронавируса / Фото Reuters

Вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, которая поступит и в Украину, малоэффективна против штамма из ЮАР. Но производители обещают улучшить препарат.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на предварительные результаты исследования компании, в ходе клинических испытаний, которые проводили в ЮАР с участием 2026 человек, выяснилось, что две дозы препарата продемонстрировали неспособность защитить вакцинированных от слабых и среднетяжелых форм течения Covid-19.

В свою очередь в компании AstraZeneca заявили СМИ, что в результатах исследования говорится о I/II фазах испытаний, в которых участвовало небольшое количество добровольцев.

"Мы считаем, что наша вакцина может защищать от тяжелого течения болезни, так как активность нейтрализующих антител при ее применении та же, что и в случае с другими вакцинами от Covid-19, показавшими, что они помогают предотвратить тяжелые формы болезни, особенно при оптимизации интервала между введением двух доз до 8-12 недель", - заявил представитель компании.

В Оксфордском университете сообщили, что разработчики вакцины уже ведут работу над ее модификацией и будут учитывать особенности самых распространенных новых штаммов вируса.

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