Вакцина AstraZeneca на фоне скандалов получила новое название

Теперь вакцина от коронавируса называется Vaxzevria.
Вакцина от коронавирусной инфекции англо-шведской компании AstraZeneca 25 марта была переименована в Vaxzevria. Изменений препарата никаких нет, однако специалисты должны знать о том, что у вакцины было изменено название, сообщается на сайте Европейского лекарственного агентства. Конкретных причин переименования вакцины не называется.
"Vaxzevria. (Ранее вакцина от коронавируса AstraZeneca)", - указано в названии и описании препарата.
Кроме того, на портале Агентства медицинских продуктов Швеции 29 марта отмечено, что ситуация с переименованием никак не отразится на самом продукте. Однако специалисты должны знать, что теперь маркировка препарата и его упаковка должны выглядеть по-другому.Читайте такжеВ Канаде выяснили, когда появляются тромбы после укола AstraZeneca
Вакцина AstraZeneca - новости
- В Южной Корее провели расследование смерти 8 человек. Указывается, что люди умерли спустя определенное время после вакцинации препаратом AstraZeneca. Врачи не нашли связи между причинами смерти и вакцинацией.
- В Австрии вакцинация препаратом AstraZeneca была приостановлена после смерти женщины от нарушений свертываемости крови. В Вене не утверждали, что смерть связана с вакцинацией от коронавируса.
- Ирландия решила приостановить вакцинацию AstraZeneca после того, как появились сведения о тромбах у людей в Норвегии, которые были привиты препаратом.
- В середине марта ряд государств, среди которых Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Кипр, Дания, Норвегия, Исландия, Болгария, Германия, Франция, Испания, временно приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca.
- После того, как специалисты Европейского лекарственного агентства не нашли связи тромбоэмболии с вакцинацией от коронавируса, страны Европы возобновили прививки англо-шведским препаратом AstraZeneca.