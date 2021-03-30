Вакцина AstraZeneca на фоне скандалов получила новое название

Причины переименования AstraZeneca не указываются / Reuters

Вакцина от коронавирусной инфекции англо-шведской компании AstraZeneca 25 марта была переименована в Vaxzevria. Изменений препарата никаких нет, однако специалисты должны знать о том, что у вакцины было изменено название, сообщается на сайте Европейского лекарственного агентства. Конкретных причин переименования вакцины не называется.

"Vaxzevria. (Ранее вакцина от коронавируса AstraZeneca)", - указано в названии и описании препарата.

Кроме того, на портале Агентства медицинских продуктов Швеции 29 марта отмечено, что ситуация с переименованием никак не отразится на самом продукте. Однако специалисты должны знать, что теперь маркировка препарата и его упаковка должны выглядеть по-другому.Читайте такжеВ Канаде выяснили, когда появляются тромбы после укола AstraZeneca

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