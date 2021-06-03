УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Вакцина бессильна: в ВОЗ спрогнозировали атаку штаммов-мутантов COVID-19

3 июня 2021, 07:25
Прослушать новость
Остановить

Коронавирус мутирует, предупредили во Всемирной организации здравоохранения.

В ВОЗ сообщили о новых штаммах коронавируса
Коронавирус мутирует, предупредили в ВОЗ / pixabay

В скором времени вероятно появление устойчивых к существующим вакцинам штаммов коронавируса.

Как сообщает Sky News, об этом сообщил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро.

"Пока я не думаю, что мы имеем какие - то устойчивые к (действующим - ред.) вакцинам штаммы болезни, но они почти наверняка рано или поздно появятся", - сказал Набарро.

В то же время представитель ВОЗ не конкретизировал сроки появления новых штаммов коронавируса.

Читайте такжеВ ВОЗ удивили заявлением о происхождении коронавируса

Коронавирус в Украине:

  • За сутки в Украине зафиксировали 2 тыс. 205 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
  • Заболели 104 ребенка и 85 медицинских работников.
  • Также за сутки госпитализировали 1 тыс. 262 человека. Выздоровели 9 тыс. 405 человек. Тестирований методом ПЦР осуществлено 27 тыс. 936. Летальных случаев зарегистрировано 158.
  • Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.
  • За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 206 тыс. 836 человек. Выздоровели 2 млн 062 тыс. 572 человека. Летальных случаев зарегистрировано 50 тыс. 857. ПЦР-тестов проведено 10 млн 235 тыс. 181.
коронавирус ВОЗ мутация COVID-19 коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Вакцина бессильна: в ВОЗ спрогнозировали атаку штаммов-мутантов COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Не можете кончиками пальцев коснуться пальцев ног: что ваше тело пытается вам сказатьНе можете кончиками пальцев коснуться пальцев ног: что ваше тело пытается вам сказать Путин уже может не спешить с Союзным государствомПутин уже может не спешить с Союзным государством Гороскоп на 3 июня 2021 всех знаков Зодиака: интимный успех и отказ от мяса и рыбыГороскоп на 3 июня 2021 всех знаков Зодиака: интимный успех и отказ от мяса и рыбы Гороскоп на завтра 4 июня 2021 всех знаков Зодиака: воплощение тайной мечты и переломыГороскоп на завтра 4 июня 2021 всех знаков Зодиака: воплощение тайной мечты и переломы Сердечный приступ: напиток красного цвета, который может защититьСердечный приступ: напиток красного цвета, который может защитить

Последние новости

08:04

"Пещерное российское хамство": соратник Порошенко разругался с Добкиным в прямом эфире

08:04

Капитуляция Москвы: договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе мнение

07:58

Подстава в чате: Протасевич рассказал, кто его "сдал" перед задержанием Видео

07:45

Почему жаркая погода утомляет: названы три причины Видео

07:32

Гороскоп на 3 июня 2021 всех знаков Зодиака: интимный успех и отказ от мяса и рыбы Видео

Реклама
07:25

Вакцина бессильна: в ВОЗ спрогнозировали атаку штаммов-мутантов COVID-19 Видео

07:08

Путин и Байден на встрече 16 июня договорятся о трех пунктах – астролог

07:06

Ягоды асаи: улучшение пищеварения, давления и другие преимущества Видео

06:57

Лето опоздало: синоптик предупредила о скорых заморозках вместо жары в Украине Видео

06:34

Провальный кейс: как из Шария лепят "оппозиционера в изгнании" мнение

06:30

Праздники в июне 2021: как Украина отмечает День Конституции 2021 Видео

06:03

Модное окрашивание волос на лето 2021: теплый блонд в стиле 60-х и французский мокко Фото Видео

05:45

Эксперт объяснил, почему Россия ставит перед собой цель поглощения Украины Видео

05:43

Ани Лорак едва вместила огромную грудь в новое бикини

05:30

На День ангела Елены поздравления трогательные и красивые открытки Фото

05:00

Ученые нашли новый способ искать признаки неизлечимой болезни Видео

04:39

Гордон сделал резкое заявление о России и Беларуси и упрекнул Украину из-за Запада Видео

04:22

Танки РФ на границе с Польшей: эксперт раскрыл хитрый план Кремля Видео

03:51

Ученые нашли неожиданный вред для здоровья от растительных масел Видео

03:02

Певица Славия прикрыла грудь цветочком на мокром фото в бассейне

Реклама
02:14

"Зачистка" Медведчука и Порошенко: эксперт объяснил сценарий Банковой Видео

01:49

Гороскоп на завтра 4 июня 2021 всех знаков Зодиака: воплощение тайной мечты и переломы Видео

00:54

В Ротттердам в Копенгагене: в Дании журналистка занялась сексом во время репортажа Видео

00:15

3 июня: праздник святой Елены, приметы и что нельзя делать

02 июня, среда
23:56

Названы самые полезные напитки для организма человека Видео

23:25

"Да мне пох*й": в Сеть попало видео "обкуренного" водителя за рулем Видео

23:16

Зеленский запустил процесс "мирного урегулирования конфликта на Донбассе" Видео

22:46

У Байдена сделали заявление о встрече с Путиным и допустили новый удар по России Видео

22:14

Синоптики предупредили о серьезном похолодании в Украине Видео

21:51

Перекусить перед сном без последствий: врач назвала полезные и легкие снеки Видео

21:41

Может ли сон на левом боку быть опасным для сердца: врачи дали ответ Видео

21:31

Упал в водопад и завис на дереве: подробности трагической гибели школьника на экскурсии на Львовщине Видео

21:04

В Киеве открылись пункты вакцинации педагогов: где можно сделать прививку от коронавируса Видео

20:47

Германия прекратила принимать авиарейсы из России Видео

20:40

Платите криптовалютой везде: Coinbase объявила о поддержке Apple Pay и Google Pay

20:21

"Шок и большое чудо": больной ребенок с Тернопольщины выиграл самое дорогое в мире лекарство

20:12

Изнасиловали и выбросили умирать: появились резонансные детали трагедии на Полтавщине Видео

20:03

"Не задавайте провокационных вопросов": нардеп от Слуги народа не знала, сколько стран в НАТО Видео

20:01

Президент взялся за борьбу с олигархами: раскрыты детали законопроекта Видео

19:54

Очередное заседение СНБО состоится в пятницу: рассмотрят восемь вопросов Видео

Реклама
19:53

"Не давайте оружие врагу": Зеленский сделал предупреждение США и ЕС из-за Северного потока-2 Видео

19:50

Зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины мнение

19:33

В моде чуточку пикантные и необыкновенные летние юбки миди, в которых чувствуешь себя королевой Фото Видео

19:25

Сердечный приступ: напиток красного цвета, который может защитить Видео

19:15

Crytek анонсировала трилогию ремастеров Crysis: дата выхода и трейлер-анонс Видео

19:09

"С*ка не захочет - кобель не вскочит": порошенковский депутат-священник угодил в скандал с абортами Видео

19:08

Суд наложил арест на имущество Шария в Европе и России - журналист Видео

18:51

Наталья Могилевская пообещала побриться налысо из-за Аниты Луценко

18:40

Люди плавают на лодках и надувных матрасах: Украину затопил мощный ливень Видео

18:34

У Путина разразились ультиматумом в адрес Киева по ситуации с войной на Донбассе Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять