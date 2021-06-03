Вакцина бессильна: в ВОЗ спрогнозировали атаку штаммов-мутантов COVID-19

Коронавирус мутирует, предупредили во Всемирной организации здравоохранения.
В скором времени вероятно появление устойчивых к существующим вакцинам штаммов коронавируса.
Как сообщает Sky News, об этом сообщил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро.
"Пока я не думаю, что мы имеем какие - то устойчивые к (действующим - ред.) вакцинам штаммы болезни, но они почти наверняка рано или поздно появятся", - сказал Набарро.
В то же время представитель ВОЗ не конкретизировал сроки появления новых штаммов коронавируса.
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Коронавирус в Украине:
- За сутки в Украине зафиксировали 2 тыс. 205 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- Заболели 104 ребенка и 85 медицинских работников.
- Также за сутки госпитализировали 1 тыс. 262 человека. Выздоровели 9 тыс. 405 человек. Тестирований методом ПЦР осуществлено 27 тыс. 936. Летальных случаев зарегистрировано 158.
- Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.
- За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 206 тыс. 836 человек. Выздоровели 2 млн 062 тыс. 572 человека. Летальных случаев зарегистрировано 50 тыс. 857. ПЦР-тестов проведено 10 млн 235 тыс. 181.
Автор: Алексей Тычина