Вакцина бессильна: в ВОЗ спрогнозировали атаку штаммов-мутантов COVID-19

Коронавирус мутирует, предупредили в ВОЗ / pixabay

В скором времени вероятно появление устойчивых к существующим вакцинам штаммов коронавируса.

Как сообщает Sky News, об этом сообщил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро.

"Пока я не думаю, что мы имеем какие - то устойчивые к (действующим - ред.) вакцинам штаммы болезни, но они почти наверняка рано или поздно появятся", - сказал Набарро.

В то же время представитель ВОЗ не конкретизировал сроки появления новых штаммов коронавируса.

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