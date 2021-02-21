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Вакцина для бедных: что известно о прививке CoviShield от COVID-19 для Украины

21 февраля 2021, 14:14
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Одобрение вакцины CoviShield могло быть поспешным, говорят в Индии.

Вакцина
К вакцине CoviShield есть вопросы, рассказали СМИ / Reuters

Индийская вакцина от коронавируса CoviShield производства Serum Institute India, о поставках которой ранее договорился министр здравоохранения Максим Степанов, имеет невысокий показатель эффективности и рассчитана на применение в странах третьего мира.

Ранее журналисты BBC писали о том, что к эффективности вакцины CoviShield есть серьезные вопросы.

В частности, в заявлении группы по защите прав пациентов All India Drug Action Network обращалось внимание на то, что одобрение вакцины могло быть поспешным.

Также уточняется, что решение было принято до завершения промежуточных исследований эффективности вакцины CoviShield. Это исследование необходимо для получения дополнительных клинических данных об эффективности, безопасности и того, с каким промежутком эффективнее проводить вакцину.

Читайте такжеВ Минздраве отказались назвать точную дату поставки вакцины от COVID-19 в УкраинуКроме того, вакцина CoviShield уже поставляют ряд стран по программе помощи бедным и неразвитым странам. Среди них: Шри-Ланка, Афганистан, Маврикий.

В то же время эксперты добавили, что нет никаких оснований подозревать, что вакцина может быть неэффективной, ведь она прошла клинические испытания на разных группах людей ранее. В ноябре был завершен этап, который показал эффективность индийского аналога на уровне 70%, как и у британского аналога AstraZeneca.

Вакцина от коронавируса CoviShield:

Разработчик технологии вакцины на аденовирусном векторе – Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, CoviShield – это та же "оксфордская" вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает SII. Вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). В конце 2020 года "оксфордская" вакцина была одобрена к применению в Британии и Аргентине.

Вакцина CoviShield для Украины:

  • Ранее сообщалось о том, что Индия предоставит Украине первый транш из 500 тыс. вакцин от COVID-19 собственного производства в ближайшее время, что позволит начать вакцинацию украинцев.
  • В ближайшее время из Индии в Украину будет доставлен первый транш в размере 500 тыс. доз вакцины COVISHIELD, произведенной в Индии, производства Serum Institute India. Эти вакцины позволят Украине начать кампанию общественной вакцинации по всей стране.
  • Как отмечается, Украина стала одной из первых стран, получивших индийскую вакцину в феврале.
Вакцина новости Украины вакцина от коронавируса CoviShield
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