Вакцина для украинцев от COVID-19: в Минздраве раскрыли новые важные факты

Украина хочет получить с помощью COVAX 16 млн доз вакцины от COVID-19, сказал Максим Степанов / Reuters

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина хочет получить с помощью глобальной инициативы COVAX не 8 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19, а 16 млн, идут переговоры.

Первая вакцина от коронавируса, закупленная через COVAX, поступит в нашу страну в первом полугодии 2021 года, рассказал чиновник во время брифинга, который транслировался на странице Минздрава в Facebook.

По словам чиновника, Украина получит вакцины, которые будут произведены американскими компаниями Novavax и Moderna и шведско-британской компанией AstraZeneca.

"...8 млн... доз вакцины... мы получим в первом полугодии 2021 года", – заявил Степанов.

Член Кабмина подчеркнул, что украинцам не придется платить за вакцинацию препаратами, которые закупило государство.

Напомним, Максим Степанов говорил, что Украина может получить первые 150-200 тысяч доз вакцины от коронавируса в феврале 2021 года и начать масштабную вакцинацию.

В ЕС масштабная вакцинация от коронавируса началась 27 декабря, там использовали препарат, разработанный американской и немецкой компаниями – Pfizer и BioNTech.

Что такое COVAX – о чем нужно знать

COVAX – это глобальная инициатива по взаимодействию с производителями вакцин для предоставления разным странам равноправного доступа к безопасным и эффективным препаратам после их лицензирования и регистрации, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения.

К глобальной инициативе по состоянию на конец августа 2020 года присоединились более 170 государств.