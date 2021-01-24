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Вакцина для Украины: эксперт объяснил, что не так с китайской прививкой Sinovac

24 января 2021, 12:19
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Есть вопросы по поводу разработки и создания китайской вакцины Sinovac, говорит Константин Чумаков.

sinovac, вакцина
Украина договорилась о поставках вакцины Sinovac / sinovac.com

Ситуация с обеспечением Украины вакциной от коронавируса вызывает вопросы к украинским органам здравоохранения, заявил советник Всемирной организации здравоохранения Константин Чумаков.

Как подчеркнул он в интервью Obozrevatel, богатые страны получили вакцину от COVID-19 первыми.

"У меня по этому поводу есть вопросы к украинским органам здравоохранения: почему они не позаботились заключить возможные контракты и получить хотя бы какое-то количество вакцины для самых уязвимых? Многие страны субсидируют прививки, делая их бесплатными для населения. Эти расходы окупятся сторицей после окончания пандемии", - говорит эксперт.

В то же время он считает, что есть вопросы по поводу разработки и создания китайской вакцины Sinovac, которую уже закупила Украина.

"Тут надо разбираться в результатах. Ни Китай, ни Россия не предоставили данных о производстве и испытании вакцины, а то, что есть – очень скромная информация. Создание вакцины в Китае происходит в обстановке не то, что секретности, но по крайней мере, не полной открытости. Вполне вероятно, что эти вакцины окажутся не плохими, но, к сожалению, сейчас трудно ответить на этот вопрос", - добавил Чумаков.

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Вакцина от коронавируса для Украины:

  • В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.
  • 22 декабря 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.
  • 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу.
  • По результатам исследований в Индонезии препарат Sinovac показал эффективность в 65,3%.
  • По данным Национального агентства по надзору за здоровьем в Бразилии китайская вакцина CoronaVac демонстрирует показатели эффективности ниже 60%, хотя и выше 50%.
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