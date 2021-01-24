Вакцина для Украины: эксперт объяснил, что не так с китайской прививкой Sinovac

Украина договорилась о поставках вакцины Sinovac / sinovac.com

Ситуация с обеспечением Украины вакциной от коронавируса вызывает вопросы к украинским органам здравоохранения, заявил советник Всемирной организации здравоохранения Константин Чумаков.

Как подчеркнул он в интервью Obozrevatel, богатые страны получили вакцину от COVID-19 первыми.

"У меня по этому поводу есть вопросы к украинским органам здравоохранения: почему они не позаботились заключить возможные контракты и получить хотя бы какое-то количество вакцины для самых уязвимых? Многие страны субсидируют прививки, делая их бесплатными для населения. Эти расходы окупятся сторицей после окончания пандемии", - говорит эксперт.

В то же время он считает, что есть вопросы по поводу разработки и создания китайской вакцины Sinovac, которую уже закупила Украина.

"Тут надо разбираться в результатах. Ни Китай, ни Россия не предоставили данных о производстве и испытании вакцины, а то, что есть – очень скромная информация. Создание вакцины в Китае происходит в обстановке не то, что секретности, но по крайней мере, не полной открытости. Вполне вероятно, что эти вакцины окажутся не плохими, но, к сожалению, сейчас трудно ответить на этот вопрос", - добавил Чумаков.

Читайте такжеЧто будут колоть украинцам: появились результаты испытаний вакцины КНР от COVID-19

Вакцина от коронавируса для Украины: