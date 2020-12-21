Вакцина от коронавируса BioNTech-Pfizer: в ЕС приняли ключевое решение

Коронавирус - в ЕС утвердили вакцину BioNTech / Pfizer / Reuters

Европейское агентство по лекарственным средствам разрешило проводить вакцинацию вакциной от коронавируса производства компаний BioNTech и Pfizer.

Окончательно утвердить применение данного препарата должна Еврокомиссия. По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделать это планируется уже сегодня.

"Европейское агентство по лекарственным средствам только что представило положительный научный вывод относительно вакцины BioNTech/Pfizer. Теперь мы будем действовать быстро. Я ожидаю в этот вечер решение от Европейской комиссии", – написала в Twitter фон дер Ляйен.

Ранее была озвучена цена вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech для ЕС. Для Европы стоимость вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса оказалась ниже, чем для США – в то же время цена выше, чем ожидали в Украине.

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