Вакцина от коронавируса BioNTech-Pfizer: в ЕС приняли ключевое решение

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о дальнейшей судьбе вакцины BioNTech-Pfizer на территории Евросоюза.
Европейское агентство по лекарственным средствам разрешило проводить вакцинацию вакциной от коронавируса производства компаний BioNTech и Pfizer.
Окончательно утвердить применение данного препарата должна Еврокомиссия. По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделать это планируется уже сегодня.
"Европейское агентство по лекарственным средствам только что представило положительный научный вывод относительно вакцины BioNTech/Pfizer. Теперь мы будем действовать быстро. Я ожидаю в этот вечер решение от Европейской комиссии", – написала в Twitter фон дер Ляйен.
Ранее была озвучена цена вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech для ЕС. Для Европы стоимость вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса оказалась ниже, чем для США – в то же время цена выше, чем ожидали в Украине.
Вакцина от COVID-19: цена и последние новости
- Ранее была озвучена цена американской вакцины от коронавируса. Американская компания Moderna планирует продавать препарат по цене в $50-60 (примерно 1 540 грн).
- В России озвучили примерную цену на путинскую вакцину от COVID-19. Она будет намного ниже, чем цены на инъекции западными вакцинами Pfizer и Moderna.
- Стало известно, как Украина планирует получить вакцину от COVID-19 из ЕС. ЕС разрабатывает механизм продажи вакцины третьим странам.
- Напомним, по сообщению Bloomberg Украина имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения. В то же время, по данным The Economist, Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.