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Вакцина не поможет: ученые нашли новый способ заражения коронавируса-мутанта

26 июня 2021, 20:58
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Способность использовать альтернативный путь внутри клеток позволит коронавирусу уклоняться от антител.

Ученые раскрыли новоые свойство коронавируса
Выявлено новое свойство коронавируса / pixabay

Мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая позволяет ему заражать клетки альтернативным путем, обнаружили американские ученые.

Существующие вакцины от коронавируса воздействуют на рецептор под названием ACE2, который и отвечает за поражение клеток человека, однако теперь же ученые из Медицинской школы при Университете Вашингтона в Сент-Луисе выяснили, что вирусы могут обходиться без этого рецептора, пишет Technology.

Авторы исследования утверждают, что в большинстве случаев альтернативные рецепторы и факторы прикрепления просто усиливают ACE2-зависимое проникновение, но в данном случае открыт альтернативный способ инфицирования ключевого типа клеток — легких человека.

"Вирус приобрел эту способность благодаря мутации, которая, как мы знаем, возникает в человеческой популяции", — утвеждают ученые.

В материале также отмечается, что способность использовать альтернативный путь внутри клеток позволит коронавирусу уклоняться от антител, кроме того, вакцины станут бесполезными.

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Пока ученые не нашли доказательств такого уклонения, однако открытие вызывает тревогу. Сейчас они пытаются найти рецептор, который может активировать другой механизм заражения.

Ранее Главред писал о том, что доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. Богомольца Сергей Дубров предупреждал о том, что нового опасного индийского штамма Дельта в Украине пока выявлено не было. По его словам, при заражении такой вариацией коронавируса могут быть кишечные расстройства, а также ринит и слабость без температуры.

Коронавирус - это...

Коронавирус нового типа 2019-nCoV - это вирус, который вызывает атипичную пневмонию. Он появился в результате генетического сочетания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.

Как уже известно, впервые вирус зафиксировали в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения обозначила этот вирус как 2019-nCoV.

Инкубационный период длится в течение 6-12 дней. В случае инфицирования от человека к человеку – не более 5 дней.

Отметим, 30 января ВОЗ приняла важное решение и признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения и международной угрозой.

Симптомы

Они схожи с симптомами пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома:

- потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения легочных тканей);

- сухой кашель;

- лихорадка и повышение температуры (38°С или выше);

- затруднение дыхания;

- боли в области груди;

- головная боль;

- миалгия;

- общее недомогание.

Как защититься?

В ВОЗ уже выпустили рекомендации. И вот что там рекомендуют:

- мыть руки с мылом или протирать руки средствами на алкогольной основе;

- прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком или согнутым локтем;

- избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;

- термически обрабатывать мясо и яйца перед употреблением в пищу;

- избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.

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