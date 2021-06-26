Вакцина не поможет: ученые нашли новый способ заражения коронавируса-мутанта

Выявлено новое свойство коронавируса / pixabay

Мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая позволяет ему заражать клетки альтернативным путем, обнаружили американские ученые.

Существующие вакцины от коронавируса воздействуют на рецептор под названием ACE2, который и отвечает за поражение клеток человека, однако теперь же ученые из Медицинской школы при Университете Вашингтона в Сент-Луисе выяснили, что вирусы могут обходиться без этого рецептора, пишет Technology.

Авторы исследования утверждают, что в большинстве случаев альтернативные рецепторы и факторы прикрепления просто усиливают ACE2-зависимое проникновение, но в данном случае открыт альтернативный способ инфицирования ключевого типа клеток — легких человека.

"Вирус приобрел эту способность благодаря мутации, которая, как мы знаем, возникает в человеческой популяции", — утвеждают ученые.

В материале также отмечается, что способность использовать альтернативный путь внутри клеток позволит коронавирусу уклоняться от антител, кроме того, вакцины станут бесполезными.

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Пока ученые не нашли доказательств такого уклонения, однако открытие вызывает тревогу. Сейчас они пытаются найти рецептор, который может активировать другой механизм заражения.

Ранее Главред писал о том, что доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. Богомольца Сергей Дубров предупреждал о том, что нового опасного индийского штамма Дельта в Украине пока выявлено не было. По его словам, при заражении такой вариацией коронавируса могут быть кишечные расстройства, а также ринит и слабость без температуры.