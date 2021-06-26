Вакцина не поможет: ученые нашли новый способ заражения коронавируса-мутанта

Способность использовать альтернативный путь внутри клеток позволит коронавирусу уклоняться от антител.
Мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая позволяет ему заражать клетки альтернативным путем, обнаружили американские ученые.
Существующие вакцины от коронавируса воздействуют на рецептор под названием ACE2, который и отвечает за поражение клеток человека, однако теперь же ученые из Медицинской школы при Университете Вашингтона в Сент-Луисе выяснили, что вирусы могут обходиться без этого рецептора, пишет Technology.
Авторы исследования утверждают, что в большинстве случаев альтернативные рецепторы и факторы прикрепления просто усиливают ACE2-зависимое проникновение, но в данном случае открыт альтернативный способ инфицирования ключевого типа клеток — легких человека.
"Вирус приобрел эту способность благодаря мутации, которая, как мы знаем, возникает в человеческой популяции", — утвеждают ученые.
В материале также отмечается, что способность использовать альтернативный путь внутри клеток позволит коронавирусу уклоняться от антител, кроме того, вакцины станут бесполезными.
Пока ученые не нашли доказательств такого уклонения, однако открытие вызывает тревогу. Сейчас они пытаются найти рецептор, который может активировать другой механизм заражения.
Ранее Главред писал о том, что доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. Богомольца Сергей Дубров предупреждал о том, что нового опасного индийского штамма Дельта в Украине пока выявлено не было. По его словам, при заражении такой вариацией коронавируса могут быть кишечные расстройства, а также ринит и слабость без температуры.
Коронавирус - это...
Коронавирус нового типа 2019-nCoV - это вирус, который вызывает атипичную пневмонию. Он появился в результате генетического сочетания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.
Как уже известно, впервые вирус зафиксировали в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения обозначила этот вирус как 2019-nCoV.
Инкубационный период длится в течение 6-12 дней. В случае инфицирования от человека к человеку – не более 5 дней.
Отметим, 30 января ВОЗ приняла важное решение и признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения и международной угрозой.
Симптомы
Они схожи с симптомами пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома:
- потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения легочных тканей);
- сухой кашель;
- лихорадка и повышение температуры (38°С или выше);
- затруднение дыхания;
- боли в области груди;
- головная боль;
- миалгия;
- общее недомогание.
Как защититься?
В ВОЗ уже выпустили рекомендации. И вот что там рекомендуют:
- мыть руки с мылом или протирать руки средствами на алкогольной основе;
- прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком или согнутым локтем;
- избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;
- термически обрабатывать мясо и яйца перед употреблением в пищу;
- избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.