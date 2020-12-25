Вакцина от COVID-19 для Украины вне очереди: в Раде раскрыли планы

Михаил Радуцкий рассказал, как Украина может ускорить получение вакцины.
Украина предложит производителям вакцины против коронавируса свои услуги по транспортировке препарата в различные страны на самолете Мрия, чтобы ускорить поставки препаратов в страну.
Об этом ообщил глава парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий (Слуга народа) в эфире канала Украина 24.
"Самый мощный самолет в мире можно оборудовать специальным оборудованием для поддержания температуры минус 70, и за это ускорить получение вакцины, если мы будем доставлять эту вакцину на другие заказы, которые поступают к компаниям-производителям. Мы будем просить, чтобы получить вне очереди, вне квоты вакцины", - сказал депутат.
Он подчеркнул, что согласно договору, который правительство подписало в рамках международной инициативы COVAX, Украина должна получить вакцину в конце февраля - начале марта.
Читайте такжеУкраине "светит" вакцина РФ: что известно о поставках прививок от COVID-19"Но на сегодня усилиями Министерства иностранных дел, президента Украины ведутся переговоры с производителями, с президентами стран, где находятся производители, чтобы получить эту вакцину как можно раньше", - пояснил он.
Радуцкий добавил, что правительство готовит предложение для таких производителей, как Pfizer, BioNTech и AstraZeneca, чтобы использовать для транспортировки вакцины по миру украинскую Мрию.
Ранее Радуцкий заявил, что согласно рекомендации ВОЗ, для положительного результата в борьбе с эпидемией COVID-19 нужно вакцинировать в следующем году 50% населения Украины.
Вакцина от коронавируса для Украины:
- 15 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в Украину уже в феврале 2021 года.
- Ранее Степанов сообщал, что первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не ранее конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы.
- Первоначально будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.
- В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.
- 12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.
- Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.