Вакцина от COVID-19 для Украины вне очереди: в Раде раскрыли планы

Украинский самолет Мрия / УНИАН

Украина предложит производителям вакцины против коронавируса свои услуги по транспортировке препарата в различные страны на самолете Мрия, чтобы ускорить поставки препаратов в страну.

Об этом ообщил глава парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий (Слуга народа) в эфире канала Украина 24.

"Самый мощный самолет в мире можно оборудовать специальным оборудованием для поддержания температуры минус 70, и за это ускорить получение вакцины, если мы будем доставлять эту вакцину на другие заказы, которые поступают к компаниям-производителям. Мы будем просить, чтобы получить вне очереди, вне квоты вакцины", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что согласно договору, который правительство подписало в рамках международной инициативы COVAX, Украина должна получить вакцину в конце февраля - начале марта.

Читайте такжеУкраине "светит" вакцина РФ: что известно о поставках прививок от COVID-19"Но на сегодня усилиями Министерства иностранных дел, президента Украины ведутся переговоры с производителями, с президентами стран, где находятся производители, чтобы получить эту вакцину как можно раньше", - пояснил он.

Радуцкий добавил, что правительство готовит предложение для таких производителей, как Pfizer, BioNTech и AstraZeneca, чтобы использовать для транспортировки вакцины по миру украинскую Мрию.

Ранее Радуцкий заявил, что согласно рекомендации ВОЗ, для положительного результата в борьбе с эпидемией COVID-19 нужно вакцинировать в следующем году 50% населения Украины.

Вакцина от коронавируса для Украины: