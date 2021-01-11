Вакцина от COVID-19, которую пообещали Украине, показала эффективность в 65%

Вакцина CoronaVac соответствует требованиям для экстренного использования, заявили в Индонезии.
В Индонезии одобрили для экстренного применения вакцину от коронавируса китайской компании Sinovac, контракт на покупку которой уже заключила Украина.
Решение было принято индонезийским агентством по контролю за продуктами питания и лекарствами, сообщает издание Jakarta Globe.
"Вакцина CoronaVac соответствует требованиям для экстренного использования и, соответственно, агентство дает разрешение на экстренное использование вакцины Coronavac, произведенной Sinovac Biotech совместно с Bio Farma", - сказала глава агентства Пенни Кусумастути Лукито.
Индонезия получила 34 млн доз препарата Sinovac еще в декабре. Результаты третьей стадии клинических испытаний в стране показали, что вакцина эффективна в 65,3% случаев. Это ниже, чем в Турции и Бразилии, где ее эффективность составила 91,5% и 78% соответственно.
Вакцинация начнется в среду. Одним из первых сделать прививку собирается индонезийский президент Джоко Видодо.
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Ранее стали известны результаты третьей фазы испытаний китайской вакцины против коронавируса от Sinovac, которые проходили в Бразилии.
Вакцина CoronaVac показала 78% эффективности против COVID-19 на третьей фазе клинических исследований.
Вакцина от коронавируса для Украины:
- В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.
- 22 декабря 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.
- 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу.