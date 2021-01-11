Вакцина от COVID-19, которую пообещали Украине, показала эффективность в 65%

В Индонезии одобрили вакцину от коронавируса Sinovac / sinovac.com

В Индонезии одобрили для экстренного применения вакцину от коронавируса китайской компании Sinovac, контракт на покупку которой уже заключила Украина.

Решение было принято индонезийским агентством по контролю за продуктами питания и лекарствами, сообщает издание Jakarta Globe.

"Вакцина CoronaVac соответствует требованиям для экстренного использования и, соответственно, агентство дает разрешение на экстренное использование вакцины Coronavac, произведенной Sinovac Biotech совместно с Bio Farma", - сказала глава агентства Пенни Кусумастути Лукито.

Индонезия получила 34 млн доз препарата Sinovac еще в декабре. Результаты третьей стадии клинических испытаний в стране показали, что вакцина эффективна в 65,3% случаев. Это ниже, чем в Турции и Бразилии, где ее эффективность составила 91,5% и 78% соответственно.

Вакцинация начнется в среду. Одним из первых сделать прививку собирается индонезийский президент Джоко Видодо.

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Ранее стали известны результаты третьей фазы испытаний китайской вакцины против коронавируса от Sinovac, которые проходили в Бразилии.

Вакцина CoronaVac показала 78% эффективности против COVID-19 на третьей фазе клинических исследований.

Вакцина от коронавируса для Украины: