Вакцина от COVID-19: Шмыгаль пожаловался на "слабую позицию" Киева и попросил ЕС о помощи

Украина обратилась за помощью к ЕС из-за вакцины от коронавируса / Reuters

Украина обратилась с просьбой к Европейской комиссии по поводу получения вакцины от коронавируса.

Об этом идет речь в письме премьер-министра Дениса Шмыгаля к Еврокомиссии с просьбой помочь Украине получить вакцину от COVID-19, сообщил в Twitter журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Среди проблемных позиций Шмыгаль выделил высокий спрос в мире на вакцины от коронавируса и "слабые позиции Украины" в переговорном процессе.

"Премьер-министр Украины написал Еврокомиссии с просьбой о помощи с вакцинами от коронавируса: "Чрезвычайно высокий спрос во всем мире и закупочные условия делают наши переговорные позиции несравненно (слабее), по сравнению с позициями ЕС". Он добавляет, что Украина получит вакцину не раньше чем в марте", - добавил журналист.

Читайте такжеПодпольная вакцина от коронавируса: Израиль ответил на обвинения из Украины

Вакцина от коронавируса: