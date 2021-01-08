Вакцина от COVID-19: Шмыгаль пожаловался на "слабую позицию" Киева и попросил ЕС о помощи

Премьер-министр Денис Шмыгаль направил письмо в адрес Еврокомиссии.
Украина обратилась с просьбой к Европейской комиссии по поводу получения вакцины от коронавируса.
Об этом идет речь в письме премьер-министра Дениса Шмыгаля к Еврокомиссии с просьбой помочь Украине получить вакцину от COVID-19, сообщил в Twitter журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.
Среди проблемных позиций Шмыгаль выделил высокий спрос в мире на вакцины от коронавируса и "слабые позиции Украины" в переговорном процессе.
"Премьер-министр Украины написал Еврокомиссии с просьбой о помощи с вакцинами от коронавируса: "Чрезвычайно высокий спрос во всем мире и закупочные условия делают наши переговорные позиции несравненно (слабее), по сравнению с позициями ЕС". Он добавляет, что Украина получит вакцину не раньше чем в марте", - добавил журналист.
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Вакцина от коронавируса:
- Ранее заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о том, что Украина может в ближайшее время получить м-РНК вакцину от коронавируса.
- "Получили от COVAX письмо о возможности поставок в страну м-РНК вакцины уже в ближайшее время", - сообщил он.
- В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.
- 22 декабря 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.
- 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу.