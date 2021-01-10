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Вакцина от коронавируса: академик раскрыл неожиданные результаты новых исследований

10 января 2021, 01:30
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Стали известны результаты исследования эффективности вакцин Pfizer и Moderna.

вакцина
Проведены новые исследования эффективности вакцины от коронавируса / Reuters

Глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Украины, академик НАНУ Сергей Комиссаренко рассказал о результатах новых исследований эффективности вакцины от коронавируса.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, вакцина от COVID-19 является эффективной против новых штаммов болезни.

По словам эксперта, антикоронавирусная вакцина действует дольше, чем другие прививки.

"Есть две хорошие новости (относительно вакцин - ред.), которые стали известны благодаря новым исследованиям и данным. Во-первых, вакцина против COVID-19 будет работать значительно дольше, чем вакцина против гриппа, то есть не менее 8 месяцев, а возможно и до двух лет", - говорит он.

Академик уточнил, что вакцина Pfizer и Moderna защищают от нового штамма коронавируса, который распространяется из Великобритании и ЮАР.

"Исследование с сывороткой людей, которые были проиммунизированы с вирусом, в котором была введена искусственная мутация, продемонстрировало, что вакцина защищает этих людей от нового вируса", - добавил Комиссаренко.

Коронавирус в Украине:

  • В Украине за минувшие сутки зафиксировано 4 тыс. 846 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности, заболели 168 детей и 176 медработников.
  • Госпитализированы 2 тыс. 411 человек, умерли - 80, выздоровели - 7 тыс. 961.
  • За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 110 тыс. 015 человек, выздоровели - 786 тыс. 306 человек, умерли - 19 тыс. 668.
  • Проведено 5 млн 752 тыс. 190 ПЦР-тестирований.
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