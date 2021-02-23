УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Вакцина от коронавируса дает долгий иммунитет – но есть "но"

23 февраля 2021, 18:23
Прослушать новость
Остановить

Об особенностях вакцинации от коронавируса в Украине рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Прививка от коронавируса дает долгий иммунитет срок, условия
Прививка от коронавируса дает долгий иммунитет: срок, условия / Reuters

На какой срок дает иммунитет прививка от коронавируса и при каких условиях, объяснил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"По нашей информации, как минимум двенадцать месяцев после прививки должен быть иммунитет, если не произойдет никакой мутации коронавируса, которая не была предусмотрена до этого", – пояснил Ляшко во время брифинга 23 февраля.

Читайте такжеУкраина на пороге COVID-вакцинации: ответы на главные вопросыОн также рассказал, что в госбюджете Украины на этот год предусмотрено 3,9 млрд гривен на закупку вакцины от коронавируса. Вся эта вакцина будет колоться бесплатно и добровольно.

Кроме того, в проекте бюджетной декларации на 2022 год также уже предусмотрена необходимая сумма для закупки вакцины от COVID-19.

О том, как будет проходить вакцинация от коронавируса в Украине – читайте в нашем материале Цену засекретили, но колоть начинают: анонсирован старт COVID-вакцинации.

Вакцина от коронавируса: новости

коронавирус коронавирус в Украине Виктор Ляшко коронавирус новости вакцина от коронавируса коронавирус иммунитет вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Вакцина от коронавируса дает долгий иммунитет – но есть "но"». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В ФРГ объявили "бойкот" вакцине AstraZeneca, которую везут в УкраинуВ ФРГ объявили "бойкот" вакцине AstraZeneca, которую везут в Украину Вакцина для бедных: что известно о прививке CoviShield от COVID-19 для УкраиныВакцина для бедных: что известно о прививке CoviShield от COVID-19 для Украины Украина купила "мутную" индийскую вакцину, которую бедным странам просто дарятУкраина купила "мутную" индийскую вакцину, которую бедным странам просто дарят Коронавирус-мутант ударил по Прикарпатью, дети оказались в зоне рискаКоронавирус-мутант ударил по Прикарпатью, дети оказались в зоне риска Инфекционист объяснил, почему коронавирус «кошмарит» запад УкраиныИнфекционист объяснил, почему коронавирус "кошмарит" запад Украины
Следующий материал

Последние новости

18:41
У Кравчука рассказали о новой тактике России и эскалации на Донбассе
18:33
Гороскоп на 24 февраля для всех: защита свыше, притяжение удачи и одиночество Видео
18:28
В Нацбанке озвучили главные условия предоставления очередного транша МВФ Видео
18:23
Вакцина от коронавируса дает долгий иммунитет – но есть "но" Видео
17:50
"Трибуна революции": учительница прыгнула на парту, рассказывая о Евромайдане Видео
Реклама
17:47
Вслед за "золотыми" яйцами в Украине подорожает молоко Видео
17:30
Кабмин временно назначил главу Госкосмоса: что о нем известно Видео
17:27
Появились подробности съемок сериала по игре Twisted Metal
17:03
Из-за санкций против Медведчука в Украине подорожает топливо – эксперт Видео
16:40
Как варить пшеничную кашу: самый простой рецепт Видео
16:31
Назвали дату и место похорон актрисы Екатерины Градовой
16:23
Северный поток-2 остался без мощной поддержки из-за санкций США Видео
16:15
Чат с экс-замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгием Тукой
16:08
В моде потрясающее окрашивание волос шатуш, или поцелуй солнца Фото Видео
15:56
Адаптивный карантин возвращается: названы "красные" и "оранжевые" области Украины
15:53
Цену засекретили, но колоть начинают: анонсирован старт COVID-вакцинации Видео
15:52
Позитив признался, что оказался в смертельной опасности на съемках
15:31
В России произошел взрыв на газопроводе: режим ЧС и проблема с транзитом Видео
15:30
Стало известно, кто станет хранителем "трубы Медведчука" Видео
15:21
Магнитные бури с 23 февраля атакуют сосуды: как пережить страдания Видео
Реклама
15:04
Во Львове сожгли шины и дрались с полицией из-за бизнеса Козака Видео
14:33
Климатолог предупредила украинцев об аномальном лете Видео
14:30
Россия забросила на Донбасс партию вооруженных снайперов - Минобороны Видео
14:22
От +15 до -17 и снег: синоптик дала прогноз погоды на завтра Видео
13:50
Настя Каменских без макияжа поразила поклонников и анонсировала новый клип Видео
13:29
Журналист назвал время снятия санкций ЕС с Табачника и Арбузова Видео
13:14
Рада вернула полномочия исполняющим обязанности министров
13:09
СМИ раскрыли подробности старта вакцинации в Украине Видео
13:05
Поздравления на День Галины 2021 – открытки фееричные и нежные тексты
12:57
Алина Гросу подогрела слухи о романе с Романом Полянским Видео
12:52
Биткоин за сутки подешевел на рекордную сумму Видео
12:35
Кабмин перенес дату начала выплат пенсионерам старше 75 лет Видео
12:32
В Одессе радикалы подрались с полицией после приговора Стерненко Видео
12:24
С Днем ангела, Валентина! Как красиво поздравить Валю с именинами
12:17
Скандальная дочь Юэна МакГрегора показала грудь на провокационных фото
12:08
На Буковине из-за коронавируса на две недели усилили карантин Видео
12:00
Гороскоп на 23 февраля для всех: одна успешная сфера и новый пост Видео
11:33
Мика Ньютон поборола рак и призналась, что это не первый случай в ее семье Видео
11:18
В Украину наконец доставили первую вакцину от коронавируса Видео
11:05
У Зеленского назвали причину угрозы роспуска Рады
Реклама
10:39
Виктор Павлик и Катерина Репяхова раскрыли пол ребенка трогательным видео Видео
10:39
Санкции против Медведчука: последствия для Зеленского, Украины и России
10:30
Зеленский упростил работу украинским фермерам Видео
10:10
Запад руками Зеленского показательно унижает Путина мнение
10:03
До -19 в Украине: синоптик предупредил, где ударит мороз Видео
09:52
Эксперт назвал причину удара санкциями Зеленским по Медведчуку Видео
09:47
В Украине зарегистрировали "вакцину для бедных", поставка которой ожидается сегодня Видео
09:22
Психолог назвала залог крепких и долгих отношений Видео
09:01
Как Зеленский доказал всем, что он далеко не "бубочка" мнение
08:52
В Госдепе оценили эффективность американских санкций против Северного потока-2 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять