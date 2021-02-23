Вакцина от коронавируса дает долгий иммунитет – но есть "но"

Об особенностях вакцинации от коронавируса в Украине рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
На какой срок дает иммунитет прививка от коронавируса и при каких условиях, объяснил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"По нашей информации, как минимум двенадцать месяцев после прививки должен быть иммунитет, если не произойдет никакой мутации коронавируса, которая не была предусмотрена до этого", – пояснил Ляшко во время брифинга 23 февраля.
Читайте такжеУкраина на пороге COVID-вакцинации: ответы на главные вопросыОн также рассказал, что в госбюджете Украины на этот год предусмотрено 3,9 млрд гривен на закупку вакцины от коронавируса. Вся эта вакцина будет колоться бесплатно и добровольно.
Кроме того, в проекте бюджетной декларации на 2022 год также уже предусмотрена необходимая сумма для закупки вакцины от COVID-19.
О том, как будет проходить вакцинация от коронавируса в Украине – читайте в нашем материале Цену засекретили, но колоть начинают: анонсирован старт COVID-вакцинации.
Вакцина от коронавируса: новости
- 23 февраля в Украине зарегистрировали "вакцину для бедных". Речь идет как раз о вакцине Covishield. Дело в том, что Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до этого Индия бесплатно отправила в Бутан, Бангладеш, Мьянму, Непал, на Мальдивы и Сейшелы.
- Ранее эксперты оценили "авантюру" с поставкой в Украину индийской вакцины CoviShield. Сергей Кравченко критически оценил договоренности Украины о поставках индийской вакцины от коронавируса CoviShield.
- Вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, которая поступит и в Украину, малоэффективна против штамма из ЮАР.