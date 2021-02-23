Вакцина от коронавируса дает долгий иммунитет – но есть "но"

Прививка от коронавируса дает долгий иммунитет: срок, условия / Reuters

На какой срок дает иммунитет прививка от коронавируса и при каких условиях, объяснил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"По нашей информации, как минимум двенадцать месяцев после прививки должен быть иммунитет, если не произойдет никакой мутации коронавируса, которая не была предусмотрена до этого", – пояснил Ляшко во время брифинга 23 февраля.

Читайте такжеУкраина на пороге COVID-вакцинации: ответы на главные вопросыОн также рассказал, что в госбюджете Украины на этот год предусмотрено 3,9 млрд гривен на закупку вакцины от коронавируса. Вся эта вакцина будет колоться бесплатно и добровольно.

Кроме того, в проекте бюджетной декларации на 2022 год также уже предусмотрена необходимая сумма для закупки вакцины от COVID-19.

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