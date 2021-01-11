Вакцина от коронавируса для Украины: Степанов сделал важное заявление

Степанов рассказал подробности о вакцине от коронавируса / Reuters

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда в Украине прибудут первые дозы вакцины от коронавируса. По его словам, в Украине разработан национальный план вакцинации со всеми этапами.

"Мы заключили соглашение с компанией на поставку вакцины китайской компании Sinovac. Это одна из ведущих мировых компаний. Акции компании котируются на американской бирже NASDAQ. То есть это достаточно серьезный производитель", – отметил Степанов.

По его словам, первая поставка 700 тысяч доз вакцин в Украине ожидается в феврале 2021 года. В связи с тем, что для проведения прививки одному человеку нужно две вакцины - вакцинацию смогут провести среди 350 тысяч украинцев.

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"Согласно нашему договору, поставка состоится в течение 30 календарных дней после регистрации вакцины. Мы ожидаем регистрацию в январе", - сказал Максим Степанов в интервью радио НВ.

Степанов отметил, что стратегия Минздрава проста - Украина готова закупать вакцину у всех компаний, которые будут готовы поставлять ее в Украину.

"Сейчас понятно, что спрос намного превышает предложение. Мы сейчас на стадии подписания контрактов с компаниями-производителями. К сожалению, не могу разглашать, с которыми", - добавил министр.

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