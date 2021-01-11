Вакцина от коронавируса для Украины: Степанов сделал важное заявление

Первые 700 тысяч доз китайской вакцины Sinovac Украина ожидает уже в феврале.
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда в Украине прибудут первые дозы вакцины от коронавируса. По его словам, в Украине разработан национальный план вакцинации со всеми этапами.
"Мы заключили соглашение с компанией на поставку вакцины китайской компании Sinovac. Это одна из ведущих мировых компаний. Акции компании котируются на американской бирже NASDAQ. То есть это достаточно серьезный производитель", – отметил Степанов.
По его словам, первая поставка 700 тысяч доз вакцин в Украине ожидается в феврале 2021 года. В связи с тем, что для проведения прививки одному человеку нужно две вакцины - вакцинацию смогут провести среди 350 тысяч украинцев.
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"Согласно нашему договору, поставка состоится в течение 30 календарных дней после регистрации вакцины. Мы ожидаем регистрацию в январе", - сказал Максим Степанов в интервью радио НВ.
Степанов отметил, что стратегия Минздрава проста - Украина готова закупать вакцину у всех компаний, которые будут готовы поставлять ее в Украину.
"Сейчас понятно, что спрос намного превышает предложение. Мы сейчас на стадии подписания контрактов с компаниями-производителями. К сожалению, не могу разглашать, с которыми", - добавил министр.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Минздрава Максим Степанов 29 декабря сделал заявление, согласно которому Украина намерена в феврале 2021 года получить около 150-200 тысяч доз вакцин от COVID-19. Государство обеспечить прививками категории граждан, которые относятся к группам риска.
- В Министерстве здравоохранения 30 декабря сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата. Примечательно, что вакцина из КНР пока не прошла третий этап клинических исследований.
- СМИ 6 января рассказали, что в Киеве началась подпольная вакцинация от коронавируса. В одной из частных клиник столицы якобы за 1-3$ тысячи можно привиться препаратом Pfizer/BioNTech.