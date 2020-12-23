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Вакцина от коронавируса для Украины: в Минздраве сделали важное заявление ​

23 декабря 2020, 18:35
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Ляшко заявил, что количество вакцин для Украины могут удвоить.

Виктор Ляшко рассказал о вакцине для украинцев / УНИАН

Украина может получить дополнительные 8 миллионов доз вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко,​ вместе с уже гарантированной, общее количество составит 16 миллионов доз.

"Украина может рассчитывать минимум на 8 млн доз вакцины, то есть это расчетное количество доз в соответствии с 20% всего населения. Мы продолжаем с ними (Всемирной организацией здравоохранения — ред.) переговоры для того, чтобы увеличить это количество доз. Все будет зависеть от общей стоимости вакцин, которые попадают в портфель COVAX. Есть потенциальная возможность, что Украине по этому механизму дадут 16 млн доз — мы это проговариваем, но пока гарантий нет. 8 млн — это стопроцентная гарантия, 16 — это потенциальная возможность", — пояснил Ляшко, передает радио НВ.

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Ляшко также добавил, что вместе с вакцинами Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации предоставит Украине шприцы и боксы биологической безопасности.

Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:

Виктор Ляшко вакцина от коронавируса коронавирус Украина
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