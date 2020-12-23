Вакцина от коронавируса для Украины: в Минздраве сделали важное заявление ​

Ляшко заявил, что количество вакцин для Украины могут удвоить.
Украина может получить дополнительные 8 миллионов доз вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, вместе с уже гарантированной, общее количество составит 16 миллионов доз.
"Украина может рассчитывать минимум на 8 млн доз вакцины, то есть это расчетное количество доз в соответствии с 20% всего населения. Мы продолжаем с ними (Всемирной организацией здравоохранения — ред.) переговоры для того, чтобы увеличить это количество доз. Все будет зависеть от общей стоимости вакцин, которые попадают в портфель COVAX. Есть потенциальная возможность, что Украине по этому механизму дадут 16 млн доз — мы это проговариваем, но пока гарантий нет. 8 млн — это стопроцентная гарантия, 16 — это потенциальная возможность", — пояснил Ляшко, передает радио НВ.
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Ляшко также добавил, что вместе с вакцинами Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации предоставит Украине шприцы и боксы биологической безопасности.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- Министр здравоохранения Максим Степанов 16 декабря заявил, что Украина планирует получить вакцину от COVID-19 в феврале следующего года. Киев на разных уровнях ведет переговорный процесс для ускорения процедуры получения препарата.
- Степанов уточнил, что под программу бесплатной вакцинации попадут около 21 миллиона украинцев. Среди них – медицинские работники, бойцы ООС, пожилые люди и другие категории лиц, которые причислены к группе риска.
- В то же время, по сообщению Bloomberg Украина, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения. При этом, по данным The Economist, Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.