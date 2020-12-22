Вакцина от коронавируса: Разумков предупредил украинцев о риске

Разумков заявил об опасности коронавируса / УНИАН

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков предупредил украинцев о рисках вакцинации против коронавируса. По его словам, украинцы, которые вакцинируются против COVID-19, не дожидаясь начала официальных поставок вакцины, подвергают себя большому риску.

"Контрабандой вакцину не так просто завезти. Одно дело, когда вы завозите аспирин, другое – вакцина, которая должна храниться в особых условиях, при температуре минус 80. Обеспечить "в черную" такую перевозку физически невозможно. И тогда возникает другой вопрос: если вы используете такую вакцину, вы наоборот можете себя подвергнуть риску больше, чем если не будете использовать", - сказал Разумков, передает телеканал Украина 24.

Спикер парламента считает, что Украина должна дождаться первых результатов вакцинации в странах Запада, чтобы делать выводы об эффективности вакцин.

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"По состоянию на сегодня мы видим, чем вакцинируются Европа, США. Думаю, мы будем видеть в динамике, работает вакцина или нет. Это должен быть качественный продукт, который бы действовал, которым мы бы могли обеспечить своих граждан. И даже если сегодня такие переговоры приостановлены, я уверен, что соответствующие органы снова сдвинутся с мертвой точки. Давайте дождемся, что и как работает, что будет сертифицировано, и что будут использовать в европейских государствах", - заявил Разумков.

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