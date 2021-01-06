Контрабандная вакцина от коронавируса в Украине: в СБУ сделали заявление

Сейчас проверяется информация относительно применения вакцины.
Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту незаконного ввоза в страну медицинских препаратов под видом вакцины от коронавируса.
Как сообщает пресс-служба СБУ, сейчас проверяется информация относительно применения вакцины.
"Следователями СБУ в Единый реестр досудебного расследования 6 января 2021 года внесены сведения о совершении преступления при ввозе средств под видом вакцины от вируса COVID-19, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 321 УК Украины. Проверяется информация относительно ее применения", - говорится в сообщении.
Отметим, недавно в СМИ появилась информация, что ряд народных депутатов и представителей правительства тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer. Якобы все платили за прививки по 2,5 тысячи евро.
Позже президент Владимир Зеленский отреагировал на информацию о нелегально ввезенной вакцине в Украину, и призвал проверить информацию и наказать всех причастных.
Вакцина от коронавируса для Украины – о чем ранее сообщал Главред:
- 12 декабря главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса.
- В то же время, по сообщению Bloomberg Украина, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения. При этом, по данным The Economist, Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.
- Президент Владимир Зеленский прокомментировал решение о покупке Украиной вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech. По его словам, Украина заключила контракт, не дождавшись конца испытаний, поскольку многие страны стоят в очереди. При этом вакцина поступит только после официальной регистрации.