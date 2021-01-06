Контрабандная вакцина от коронавируса в Украине: в СБУ сделали заявление

В Украину "завезли" вакцину от коронавируса / Reuters

Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту незаконного ввоза в страну медицинских препаратов под видом вакцины от коронавируса.

Как сообщает пресс-служба СБУ, сейчас проверяется информация относительно применения вакцины.

"Следователями СБУ в Единый реестр досудебного расследования 6 января 2021 года внесены сведения о совершении преступления при ввозе средств под видом вакцины от вируса COVID-19, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 321 УК Украины. Проверяется информация относительно ее применения", - говорится в сообщении.

Отметим, недавно в СМИ появилась информация, что ряд народных депутатов и представителей правительства тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer. Якобы все платили за прививки по 2,5 тысячи евро.

Позже президент Владимир Зеленский отреагировал на информацию о нелегально ввезенной вакцине в Украину, и призвал проверить информацию и наказать всех причастных.

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