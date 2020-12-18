Вакцина Pfizer от COVID-19 вызвала серьезный побочный эффект - что ответили в компании

Вакцина Pfizer от COVID-19 вызвала серьезный побочный эффект - / Фото Reuters

Вакцина от COVID-19 - препарат от фармацевтической компании Pfizer привел к возникновению серьезной анафилактической (аллергической) реакции у американской медсестры через десять минут после прививки.

Об этом сообщает западный специализированный портал Express. По данным журналистов, медсестра после оказания медицинской помощи сейчас госпитализирована в городе Джуно (штат Аляска). По факту инцидента с анафилактической реакцией было начато расследование.

Также известно, что у медсестры после укола возникла сыпь, которая быстро распространилась по лицу и телу. Далее ‒ ее дыхание и сердцебиение опасно участились и женщину немедленно доставили в больницу.

По словам директора медучреждения Линды Джонс, симптомы у пациентки ослабли, когда ей дали дозу адреналина для лечения аллергии.

Как заявили представители компании Pfizer, вакцина поставляется с четким предупреждением ‒ в случае анафилактического шока всегда должно быть доступно соответствующее медицинское лечение и наблюдение (но в случае необходимости они готовы обновить формулировки на этикетках).

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