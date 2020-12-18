Вакцина Pfizer от COVID-19 вызвала серьезный побочный эффект - что ответили в компании

Вакцинация в США от коронавируса стартовала едва несколько дней назад.
Вакцина от COVID-19 - препарат от фармацевтической компании Pfizer привел к возникновению серьезной анафилактической (аллергической) реакции у американской медсестры через десять минут после прививки.
Об этом сообщает западный специализированный портал Express. По данным журналистов, медсестра после оказания медицинской помощи сейчас госпитализирована в городе Джуно (штат Аляска). По факту инцидента с анафилактической реакцией было начато расследование.
Также известно, что у медсестры после укола возникла сыпь, которая быстро распространилась по лицу и телу. Далее ‒ ее дыхание и сердцебиение опасно участились и женщину немедленно доставили в больницу.
По словам директора медучреждения Линды Джонс, симптомы у пациентки ослабли, когда ей дали дозу адреналина для лечения аллергии.
Как заявили представители компании Pfizer, вакцина поставляется с четким предупреждением ‒ в случае анафилактического шока всегда должно быть доступно соответствующее медицинское лечение и наблюдение (но в случае необходимости они готовы обновить формулировки на этикетках).
Читайте такжеВрач объяснила, поможет ли вакцина против COVID-19 преодолеть пандемию
Вакцинация от коронавируса – последние новости:
- Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию от коронавируса. Стало известно, кто получил первую прививку.
- В США также стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Американцы начали получать прививки уже с понедельника, 14 декабря. На старте программы прививки смогут получить около трех миллионов человек.
- Компании Pfizer и BioNTech пообещали до конца следующего года доставить по всему миру как минимум 1,3 млрд доз своей вакцины.
- Вакцину Pfizer/BioNTech одобрили минимум в пяти странах мира - в Великобритании, Бахрейне, Канаде, Саудовской Аравии и Мексике.