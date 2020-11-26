Вакцина против коронавируса: какие могут быть побочные эффекты

Стали известны побочные эффекты вакцин Moderna и Pfizer/BioNTech/ Reuters

Любая вакцина против коронавируса может вызвать неприятные, но временные побочные эффекты. При этом они не представляют опасности для здоровья и жизни.

Об этом сообщили в Американской медицинской ассоциации, передает издание Newsweek.

Отмечается, что вакцины против коронавируса от Moderna и Pfizer, которые вводятся в двух дозах с интервалом примерно в один месяц, эффективны до 95 процентов в обеспечении иммунитета против SARS-CoV-2.

Побочные эффекты вакцины Moderna

Самым распространенным побочным эффектом была боль в месте инъекции - она возникала у 2,7% пациентов после введения первой дозы препарата.

- она возникала у 2,7% пациентов после введения первой дозы препарата. После второй дозы наиболее частым серьезным побочным эффектом оказалась усталость - о ней сообщили 9,7%.

- о ней сообщили 9,7%. Мышечные боли испытывали 8,9%.

испытывали 8,9%. От болей в суставах страдали 5,2%.

страдали 5,2%. Головные боли испытывали 4,5% пациентов.

Побочные эффекты вакцины Pfizer/BioNTech

Подробные данные о безопасности вакцины Pfizer еще не опубликованы, но представители компании BioNTech заявили, что вакцина не представляет серьезную опасность для здоровья.

Наиболее частыми побочными эффектами были утомляемость и головные боли, которые наблюдались менее чем у 4% участников испытания после второй дозы.

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