Вакцина против коронавируса: какие могут быть побочные эффекты

Побочные эффекты не представляют опасности для здоровья и жизни.
Любая вакцина против коронавируса может вызвать неприятные, но временные побочные эффекты. При этом они не представляют опасности для здоровья и жизни.
Об этом сообщили в Американской медицинской ассоциации, передает издание Newsweek.
Отмечается, что вакцины против коронавируса от Moderna и Pfizer, которые вводятся в двух дозах с интервалом примерно в один месяц, эффективны до 95 процентов в обеспечении иммунитета против SARS-CoV-2.
Побочные эффекты вакцины Moderna
- Самым распространенным побочным эффектом была боль в месте инъекции - она возникала у 2,7% пациентов после введения первой дозы препарата.
- После второй дозы наиболее частым серьезным побочным эффектом оказалась усталость - о ней сообщили 9,7%.
- Мышечные боли испытывали 8,9%.
- От болей в суставах страдали 5,2%.
- Головные боли испытывали 4,5% пациентов.
Побочные эффекты вакцины Pfizer/BioNTech
Подробные данные о безопасности вакцины Pfizer еще не опубликованы, но представители компании BioNTech заявили, что вакцина не представляет серьезную опасность для здоровья.
Наиболее частыми побочными эффектами были утомляемость и головные боли, которые наблюдались менее чем у 4% участников испытания после второй дозы.
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Вакцина против коронавируса - о чем сообщалось ранее:
- Ученый разъяснил, почему у вакцины AstraZeneca низкая эффективность.
- 21 октября стало известно, что в Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. 28-летний врач работал в больнице с COVID-зараженными в Рио-де-Жанейро, участие в испытании вакцины он принял в конце июля. В сентябре он заболел коронавирусом, а в октябре его состояние ухудшилось.
- Разработчики российской вакцины от коронавируса Спутник V заявили - она гораздо более эффективная, чем считалось ранее. Сообщается, что во время третьей фазы клинических испытаний с участием добровольцев, которые получили по две инъекции, выяснилось, что эффективность вакцины превышает показатель в 95%. Причем якобы у Спутника V нежелательные побочные эффекты отсутствуют вовсе.