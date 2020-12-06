Вакцина РФ от COVID-19 для Украины: Ляшко раскрыл позицию Минздрава

Украина разрабатывает национальный план вакцинации от COVID-19, подчеркнул Виктор Ляшко.
Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
"Поставки российских препаратов в Украину запрещены. Мы не завозим ни одного российского препарата, а вакцина – это иммунобиологический препарат", – цитирует его агентство Интерфакс-Украина.
Вместе с тем, Ляшко отметил, что Украина в настоящее время разрабатывает национальный план вакцинации от COVID-19, который будет учитывать как бесплатное получение вакцины в рамках инициативы COVAX (8 млн доз), так и закупки вакцин (32 млн доз).
"Мы должны понимать, что 20 млн человек вакцинировать не просто. К тому же вакцина сразу не придет",- сказал он.
Ляшко отметил, что "к началу февраля все будет четко готово к приему вакцины и началу вакцинации".
Он также подчеркнул, что в Украине не будет черного рынка вакцины от COVID-19.
"Черного рынка вакцин от COVID-19 не должно быть, все вакцины должны отслеживаться", – добавил Ляшко.
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Вакцина от коронавируса - о чем сообщалось ранее:
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- Разработчики российской вакцины от коронавируса Спутник V заявили - она гораздо более эффективная, чем считалось ранее. Сообщается, что во время третьей фазы клинических испытаний с участием добровольцев, которые получили по две инъекции, выяснилось, что эффективность вакцины превышает показатель в 95%. Причем якобы у Спутника V нежелательные побочные эффекты отсутствуют вовсе.