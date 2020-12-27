Вакцина РФ от COVID-19 для Украины: у Путина сделали неожиданное заявление

Дмитрий Песков озаботился спасением жизней украинцев.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал вероятность поставки вакцины РФ в Украину.
Как подчеркнул он в эфире канала Россия 1, якобы в Украие много людей хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса.
Возможно, в Украине кто-то "действительно является врагом вакцинации, исходя из личных соображений" – и это их право, отметил Песков.
"В Украине огромное количество людей, которые хотят спасти свою жизнь, которые хотят спасти здоровье своих родных и близких", - заявил пресс-секретарь Путина.
Эти люди "с удовольствием использовали бы ту вакцину, которая будет в Украине, и они бы использовали, конечно же, еще и самую эффективную из этих вакцин, и поэтому, конечно, если бы было, то многие украинцы этим бы пользовались и спасали бы свои жизни", - подчеркнул Песков.
Он также добавил, что Путин осведомлен о том, что происходит в Украине, а информацию он получает от украинских партий.
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Вакцина от коронавируса для Украины:
- 15 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в Украину уже в феврале 2021 года.
- Ранее Степанов сообщал, что первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не ранее конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы.
- Первоначально будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.
- В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.
- 12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.
- Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.