Вакцина РФ от COVID-19 для Украины: у Путина сделали неожиданное заявление

В РФ высказались о вакцине для украинцев / Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал вероятность поставки вакцины РФ в Украину.

Как подчеркнул он в эфире канала Россия 1, якобы в Украие много людей хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса.

Возможно, в Украине кто-то "действительно является врагом вакцинации, исходя из личных соображений" – и это их право, отметил Песков.

"В Украине огромное количество людей, которые хотят спасти свою жизнь, которые хотят спасти здоровье своих родных и близких", - заявил пресс-секретарь Путина.

Эти люди "с удовольствием использовали бы ту вакцину, которая будет в Украине, и они бы использовали, конечно же, еще и самую эффективную из этих вакцин, и поэтому, конечно, если бы было, то многие украинцы этим бы пользовались и спасали бы свои жизни", - подчеркнул Песков.

Он также добавил, что Путин осведомлен о том, что происходит в Украине, а информацию он получает от украинских партий.

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Вакцина от коронавируса для Украины: