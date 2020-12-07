Вакцина РФ от COVID-19 в Украине: экс-министр сделал неожиданное заявление

В Украине используют российскую вакцину от коронавируса, заявил Остап Семерак / Reuters

Бывший министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак рассказал о том, что в Украине уже появилась российская вакцина от коронавируса.

Об этом он сообщил в Facebook и опубликовал фото вакцины из РФ.

По его словам, еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириякидес подтвердила подписание контракта Европейским союзом с компанией Moderna Inc.

"В списке Европейского Союза нет ни одной российского производителя. И это понятно! Европейцы говорят, что безопасность превыше всего. Между тем, я получил фото с Западной Украины. Люди начали в частном порядке прививаться российской вакциной. Это мне кажется достаточно опасным. Берегите себя", — добавил Семерак.

/ Фейсбук О.Семерака

/ Фейсбук О.Семерака

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Ранее главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19.

Он подчеркнул: "Поставки российских препаратов в Украину запрещены. Мы не завозим ни одного российского препарата, а вакцина – это иммунобиологический препарат".

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