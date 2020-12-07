Вакцина РФ от COVID-19 в Украине: экс-министр сделал неожиданное заявление

В Украине начали в частном порядке прививаться российской вакциной, заявил Остап Семерак.
Бывший министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак рассказал о том, что в Украине уже появилась российская вакцина от коронавируса.
Об этом он сообщил в Facebook и опубликовал фото вакцины из РФ.
По его словам, еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириякидес подтвердила подписание контракта Европейским союзом с компанией Moderna Inc.
"В списке Европейского Союза нет ни одной российского производителя. И это понятно! Европейцы говорят, что безопасность превыше всего. Между тем, я получил фото с Западной Украины. Люди начали в частном порядке прививаться российской вакциной. Это мне кажется достаточно опасным. Берегите себя", — добавил Семерак.
Читайте такжеЛяшко рассказал, кому не стоит рассчитывать на вакцину от коронавируса
Ранее главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19.
Он подчеркнул: "Поставки российских препаратов в Украину запрещены. Мы не завозим ни одного российского препарата, а вакцина – это иммунобиологический препарат".
Вакцина от коронавируса - о чем сообщалось ранее:
- Ученый разъяснил, почему у вакцины AstraZeneca низкая эффективность.
- 21 октября стало известно, что в Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. 28-летний врач работал в больнице с COVID-зараженными в Рио-де-Жанейро, участие в испытании вакцины он принял в конце июля. В сентябре он заболел коронавирусом, а в октябре его состояние ухудшилось.
- Разработчики российской вакцины от коронавируса Спутник V заявили - она гораздо более эффективная, чем считалось ранее. Сообщается, что во время третьей фазы клинических испытаний с участием добровольцев, которые получили по две инъекции, выяснилось, что эффективность вакцины превышает показатель в 95%. Причем якобы у Спутника V нежелательные побочные эффекты отсутствуют вовсе.