Вакцина Sinovac для Украины: Зеленский объяснил покупку в Китае

Украина купила китайскую вакцину Sinovac / sinovac.com

Президент Владимир Зеленский прокомментировал решение о покупке Украиной вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech.

Как написал он в своем Facebook, контракт подписан в том числе потому, что китайская вакцина не используется для продвижения геополитических амбиций.

Глава государства подчеркнул, что Sinovac Biotech является опытной компанией с мировым именем, а поставки ее вакцины в Украину могут быть налажены напротяжении зимы.

"Большой плюс этой вакцины в том, что ее разработка не была политизированным задачей. Она не используется для продвижения чьих-то геополитических амбиций. Это еще один факт. Просто надежная вакцина для жизни, а не политическая пропаганда ради выгоды", - отмети он.

По его словам, Украина заключила контракт не дождавшись конца испытаний, поскольку многие страны стоят в очереди. При этом вакцина поступит только после официальной регистрации

Президент уточнил, что у Sinovac закупят 1,9 млн доз, еще 8 млн доз будет предоставлено Украине в рамках глобального механизма COVAX. Кроме того, власти работают над увеличением поставок через COVAX до 16 млн доз, а также над закупкой вакцины других производителей.

"Регистрация возможна уже в начале января или в стране-производителе, или в одной из стран Европы или в Соединенных Штатах. Регистрация должна быть такой, чтобы не вызывала никаких сомнений. Это еще один факт. Поэтому, совершенно реально получить вакцину уже этой зимой", - добавил Зеленский.

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Ранее заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова заявила о том, что в 2020-ом году Украина уже закупила вакцину от коронавируса.

Как подчеркнула она в ходе пресс-брифинга, вакцина от COVID-19 обошлась Украине в сумму 964 миллионов гривен.

В свою очередь глава госпредприятия Медицинские закупки Арсен Жумадилов подчеркнул, что предприятие получит на свой счет полную стоимость заказанной в Китае вакцины Sinovac, если та не пройдет регистрацию в Украине или будет иметь эффективность менее 70% по результатам третьей фазы клинических испытаний.

Вакцина от коронавируса для Украины: