Вакцина Украины от COVID-19: эксперт назвал главную проблему препарата

По словам Михаила Фаворова, Украина может выпускать вакцину от коронавируса собственного производства.
Разработчики украинской вакцины от COVID-19 завершили доклинические исследования, однако реализацию полноценного производства препарата блокирует отсутствие финансовых ресурсов. Стоимость производства такой вакцины оценивается в сумму от 7 до 15 миллионов долларов.
Как заявил один из разработчиков вакцины, эпидемиолог Михаил Фаворов в эфире телеканала Украина 24, отечественным ученым удалось завершить лабораторные исследования и доказать, что украинская вакцина может стать препаратом. Однако для получения полноценной вакцины нужно наладить ее производство и получить разрешение от государства.
"Я бы с удовольствием это сделал (привился украинской вакциной). К сожалению, мы закончили лабораторную часть, так называемую доклиническую. Она включает доказательства того, что белок, который был идентифицирован как вакцина, является перспективным препаратом для вакцины. Но для вакцины нужно иметь лекарственную форму, препарат. Для этого должно быть производство. После того, как она будет произведена, должно быть получено соответствующее разрешение государственного органа, и потом ее можно прививать", - сказал врач.Читайте такжеПодпольная вакцина от COVID-19 для Украины: в Сети раскрыли детали скандала
По его словам, украинская вакцина сегодня не производится, хотя подготовку к данному процессу можно организовать. Главная проблема состоит в том, что у проекта, стоимость которого оценивается в 7-15 миллионов долларов США, нет финансирования.
"Бюджета у нас не было, я вакцинолог, научный консультант, препаратом занимается украинское производство "Диапроф-мед", и препарат у них есть, он готов, но его надо передать на производство. Было определено производство, это "Индар", имеющий высокую возможность работать с этим вектором. Все хотят, а денег давать никто не хочет, в этом вся проблема. Это от 7 до 15 млн долларов", - подчеркнул Фаворов.
Вакцина Украины от COVID-19
- Доктор медицинских наук, эпидемиолог Михаил Фаворов 22 октября 2020 года заявил, что при благоприятных обстоятельствах Украина через 9-12 месяцев может получить вакцину от коронавируса собственного производства. Он заверил, что препарат доказал свою эффективность и безопасность на этапе доклинических исследований. Клинические испытания собирались проводить через 3 месяца. На тот момент шел поиск производителя препарата.
- Глава Минздрава Максим Степанов 26 октября сказал, что украинскому кандидату в вакцины удалось на этапе доклинических исследований показать способность к уничтожению вируса. Если клинические испытания покажут эффективность, препарат появится уже через год.
- 18 декабря министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что началась работа по проведению этапа клинических исследований украинского кандидата в вакцины, который предполагает участие добровольцев. Если испытания завершатся успешно, препарат планируют производить на одном из фармацевтических предприятий в Украине.