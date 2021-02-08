Вакцинация от COVID-19: что пообещали Украине в ВОЗ и Евросоюзе

Тедрос Аданом Гебреисус / Reuters

Украина является одной из тех стран, которые будут включены в первую волну развертывания инициативы COVAX, чтобы вакцинировать от коронавируса медицинских работников, пожилых людей, тех, кто непосредственно общается с больными COVID-19, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Выступая в ходе Всеукраинского форума Украина 30, транслировавшегося в Facebook Офиса президента, он сказал: "Мы знаем, что Украина разработала уже план вакцинации. И мы готовы сотрудничать с вами и другими нашими партнерами для того, чтобы все необходимое орудие обеспечить как можно скорее".

Однако, по словам гендиректора ВОЗ, необходимо помнить, что "вакцины только добавляют, а не замещают собой меры, которые государства и правительства должны принимать".

"Украина и в дальнейшем должна отвечать достойно на инфекцию с тем, чтобы улучшать защиту людей, с тем, чтобы быстро проходить все зарубежные ограничения и т. д.", — добавил Гебреисус.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что благодаря глобальной инициативе COVAX медицинский персонал и врачи Украины получат первые вакцины от коронавируса уже в этом месяце.

По ее словам, еще один миллион доз вакцины поступят в Украину до лета.

"Евросоюз — крупнейший донор инициативы COVAX и мы этим гордимся. В дополнение к COVAX я просила других членов ЕС пожертвовать часть их вакцин для Украины. Все вакцины с ЕС гарантированно безопасные и действенные. Европейский союз на стороне Украины как был всегда. В частности, в тяжелые моменты вашей новейшей истории, потому что все мы одна Европейская семья ", — резюмировала Урсула фон дер Ляйен.

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Вакцина от коронавируса для Украины: