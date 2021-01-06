Вакцинация от COVID-19: ошибки опустили Украину до уровня Африки – эксперт

Павел Ковтонюк оценил риски с доставкой и транспортировкой вакцины в регионы.
Украина может быть в одной волне вакцинации от коронавируса со многими странами Средней Азии и Африки, заявил руководитель центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк.
Как подчеркнул он в комментарии РБК-Украина, властям следовало бы иначе использовать средства ковидного фонда.
"Купить вакцины - это даже не половина, а треть дела. Две трети - доставить их в регионы и там сделать прививку непосредственно людям. Там возникают еще большие риски", - сказал эксперт.
Эксперт считает, что ставка, скорее всего, будет делаться на обычную кабинетную вакцинацию, систему первичной медицинской помощи и семейных врачей. А они в свою очередь и так слишком загружены.
В свою очередь, по данным председателя Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактик Федора Лапия, в Украине ожидается около 40 млн доз вакцины от коронавируса.
"Если мы говорим о 20 млн населения, которое находится в группе риска, а это половина населения Украины, то для того, чтобы их вакцинировать двумя дозами, надо 40 млн. (...) Для рядовых украинцев речь пока идет о вакцине в рамках коммерческой доступности", - добавил он в интервью Апострофу.
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Скандал с нелегальной вакциной от коронавируса в Украине:
- Напомним, в Украине разгорелся скандал после информации о том, что топ-чиновники, политики и бизнесмены нелегально уже прививаются вакциной от коронавируса.
- Прививки начали делать неделю назад препаратом BioNTech и Pfizer, который неофициально завозят в Украину.
- Стоимость нелегальной прививки от коронавируса составляет от 1 до 3 тысяч евро, в то время как производитель заявлял о цене своей вакцины в 19,5 долларов за дозу в США и 15,5 евро в ЕС.