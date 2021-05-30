Вакцинация от COVID-19 в Киеве: в МВЦ образовались немалые очереди на прививку

В МВЦ в Киеве образовались очереди на прививку от коронавируса, однако двигаются они быстро / Соцсети

В воскресенье, 30 мая, в Международном выставочном центре в Киеве проходит вакцинация от коронавируса. Прививку делают людям, которые ранее записывались на процедуру через приложение Дія и получили приглашение. Образовались немалые очереди, однако примерно за 25 минут можно продвинуться из конца ряда к середине.

Как сообщает Украинская правда, в ММЦ вакцинируют людей, любого возраста, которые предварительно записались на прививку. С собой они должны принести паспорт и идентификационный код.

По информации Укринформа, жители Киева рассказывают, что несмотря на быстрое движение очереди, даже утром, когда колонна была меньше, пришлось ждать около 1 часа.

В Киеве проходит вакцинация от коронавируса /Укринформ

При этом люди, которые уже прошли вакцинацию, говорят, что врачи не всегда обращают внимание на регистрацию человека через Дію. Главное предъявить паспорт перед вакцинацией.Читайте такжеВ Украине появилась карта вакцинации от COVID-19: как узнать, где сделать прививку

В Киеве проходит вакцинация от коронавируса /Укринформ

Иногда спрашивают фамилию семейного врача, но это не обязательная опция.

В Киеве проходит вакцинация от коронавируса /Укринформ

Врачи говорят людям, что доз препарата достаточно для вакцинации. Прививки в МВЦ будут делать и на следующей неделе.

Вакцинация от COVID-19 в Украине