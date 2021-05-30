Вакцинация от COVID-19 в Киеве: в МВЦ образовались немалые очереди на прививку

Для прохождения вакцинации люди берут с собой паспорт и идентификационный код.
В воскресенье, 30 мая, в Международном выставочном центре в Киеве проходит вакцинация от коронавируса. Прививку делают людям, которые ранее записывались на процедуру через приложение Дія и получили приглашение. Образовались немалые очереди, однако примерно за 25 минут можно продвинуться из конца ряда к середине.
Как сообщает Украинская правда, в ММЦ вакцинируют людей, любого возраста, которые предварительно записались на прививку. С собой они должны принести паспорт и идентификационный код.
По информации Укринформа, жители Киева рассказывают, что несмотря на быстрое движение очереди, даже утром, когда колонна была меньше, пришлось ждать около 1 часа.
При этом люди, которые уже прошли вакцинацию, говорят, что врачи не всегда обращают внимание на регистрацию человека через Дію. Главное предъявить паспорт перед вакцинацией.Читайте такжеВ Украине появилась карта вакцинации от COVID-19: как узнать, где сделать прививку
Иногда спрашивают фамилию семейного врача, но это не обязательная опция.
Врачи говорят людям, что доз препарата достаточно для вакцинации. Прививки в МВЦ будут делать и на следующей неделе.
Вакцинация от COVID-19 в Украине
- В субботу, 29 мая, в Украине открылся первый Центр массовой вакцинации против коронавирусной инфекции. Пункт начал работать в Киеве на базе Международного выставочного центра.
- В ММЦ вакцинируют препаратом CoronaVac. Для вакцинации следует заранее записаться на прививку через приложение Дія. Пожилые люди могут вакцинироваться без записи.
- Центр вакцинации от COVID-19 также заработал и во Львове. Прививку можно сделать в воскресенье с 10:00 до 19:00.
- 30 мая Центр вакцинации от коронавируса открылся в Одессе. На стадионе Одесской юридической академии можно сделать прививку от COVID-19 с 09:00 до 17:00. Ожидается, что в день в Одессе будут прививаться от 250 до 300 человек.