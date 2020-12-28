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Вакцинация от COVID-19 в России: большинство россиян не хотят колоть Спутник V – опрос

28 декабря 2020, 16:32

Более чем половине опрошенных в РФ не по душе вакцинация отечественным препаратом, узнали социологи.

Социологи сообщили, что в РФ большинство граждан не хотят прививаться отечественной вакциной от COVID-19 – Российская вакцина
В РФ большинство граждан не хотят прививаться отечественной вакциной от коронавируса, сообщили социологи / Reuters

В России в декабре 2020 года социологи провели опрос и выяснили, что большинство граждан не хотят бесплатно прививаться отечественной вакциной от коронавируса COVID-19 – Спутник V.

Добровольная вакцинация от коронавируса в стране не по душе 58% опрошенных, сообщили в Левада-центре.

По сведениям социологов, в октябре принимать участие в бесплатной добровольной вакцинации не хотели 59% участников опроса.

Также социологи узнали, что в декабре 38% опрошенных сказали, что готовы привиться отечественной вакциной (в октябре таких людей было 36%).

Бесплатная и добровольная вакцинация от COVID-19 в России – социологи узнали позицию граждан:

/ Скриншот с levada.ru

Российская вакцина от COVID-19 – что нужно знать

  • В России в августе зарегистрировали вакцину от коронавируса Спутник V, которую создал центр им. Гамалеи. Российский препарат – первый зарегистрированный в мире.
  • Российскую вакцину не одобрили во Всемирной организации здравоохранения, поскольку она не прошла третий – самый важный этап испытаний.
  • Президент РФ Владимир Путин говорил, что одной из его дочерей дважды вводили отечественную вакцину, однако сам не привился.
  • Пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков сказал, что президент еще не вакцинирован, поскольку российский препарат не был сертифицирован.

новости России Левада центр вакцинация от коронавируса
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