Вакцинация от COVID-19 в России: большинство россиян не хотят колоть Спутник V – опрос

В РФ большинство граждан не хотят прививаться отечественной вакциной от коронавируса, сообщили социологи / Reuters

В России в декабре 2020 года социологи провели опрос и выяснили, что большинство граждан не хотят бесплатно прививаться отечественной вакциной от коронавируса COVID-19 – Спутник V.

Добровольная вакцинация от коронавируса в стране не по душе 58% опрошенных, сообщили в Левада-центре.

По сведениям социологов, в октябре принимать участие в бесплатной добровольной вакцинации не хотели 59% участников опроса.

Также социологи узнали, что в декабре 38% опрошенных сказали, что готовы привиться отечественной вакциной (в октябре таких людей было 36%).

Бесплатная и добровольная вакцинация от COVID-19 в России – социологи узнали позицию граждан:

/ Скриншот с levada.ru

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