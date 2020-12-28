Вакцинация от COVID-19 в России: большинство россиян не хотят колоть Спутник V – опрос

Более чем половине опрошенных в РФ не по душе вакцинация отечественным препаратом, узнали социологи.
В России в декабре 2020 года социологи провели опрос и выяснили, что большинство граждан не хотят бесплатно прививаться отечественной вакциной от коронавируса COVID-19 – Спутник V.
Добровольная вакцинация от коронавируса в стране не по душе 58% опрошенных, сообщили в Левада-центре.
По сведениям социологов, в октябре принимать участие в бесплатной добровольной вакцинации не хотели 59% участников опроса.
Также социологи узнали, что в декабре 38% опрошенных сказали, что готовы привиться отечественной вакциной (в октябре таких людей было 36%).
Бесплатная и добровольная вакцинация от COVID-19 в России – социологи узнали позицию граждан:
Российская вакцина от COVID-19 – что нужно знать
- В России в августе зарегистрировали вакцину от коронавируса Спутник V, которую создал центр им. Гамалеи. Российский препарат – первый зарегистрированный в мире.
- Российскую вакцину не одобрили во Всемирной организации здравоохранения, поскольку она не прошла третий – самый важный этап испытаний.
- Президент РФ Владимир Путин говорил, что одной из его дочерей дважды вводили отечественную вакцину, однако сам не привился.
- Пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков сказал, что президент еще не вакцинирован, поскольку российский препарат не был сертифицирован.
Автор: Екатерина Присяжнюк