Вакцинация от COVID-19 в США: кто получит первую прививку

Вакцина Pfizer/BioNTech рекомендована для людей от 16 лет.
Руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний одобрило использование в США вакцины от коронавируса, которая была создана немецкой компанией BioNTech и американским фармгигантом Pfizer.
Одобренная рекомендация о первом применении вакцины от COVID-19 предусмотрена для людей от 16 лет. Об этом сообщается на странице СDC в Twitter.
Отмечается также, что первыми должны получить вакцину сотрудники системы здравоохранения и пациенты учреждений длительного ухода.
Тем временем издание Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве сообщает, что действующему президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Майку Пенсу вместе с другими сотрудниками Белого дома предложат одними из первыми привиться от коронавируса. Вакцинация руководства США может продлиться до 10 дней.
"Вакцину предложат руководителям, которые выполняют жизненно важные для страны функции во всех трех ветвях власти. Возможно, им начнут делать прививки с понедельника", - говорится в сообщении.
Как известно, США лидируют в мире по числу зараженных коронавирусом. По состоянию на 14 декабря в стране зафиксировали более 16 миллионов инфицированных и 1,6 млн смертей от COVID-19.
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Вакцинация от коронавируса – последние новости:
- Компании Pfizer и BioNTech пообещали до конца следующего года доставить по всему миру как минимум 1,3 млрд доз своей вакцины.
- Вакцину Pfizer/BioNTech одобрили минимум в пяти странах мира - в Великобритании, Бахрейне, Канаде, Саудовской Аравии и Мексике.
- Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию от коронавируса. Стало известно, кто получил первую прививку.
- Двое медработников из Британии пожаловались на аллергические реакции после прививки вакциной.
- В США также стартует массовая вакцинация от коронавируса. Американцы начнут получать прививки уже с понедельника, 14 декабря. На старте программы прививки смогут получить около трех миллионов человек.