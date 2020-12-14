УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Вакцинация от COVID-19 в США: кто получит первую прививку

14 декабря 2020, 06:44
Прослушать новость
Остановить

Вакцина Pfizer/BioNTech рекомендована для людей от 16 лет.

Вакцина
Вакцинация в США должна стартовать 14 декабря / Reuters

Руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний одобрило использование в США вакцины от коронавируса, которая была создана немецкой компанией BioNTech и американским фармгигантом Pfizer.

Одобренная рекомендация о первом применении вакцины от COVID-19 предусмотрена для людей от 16 лет. Об этом сообщается на странице СDC в Twitter.

Отмечается также, что первыми должны получить вакцину сотрудники системы здравоохранения и пациенты учреждений длительного ухода.

Тем временем издание Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве сообщает, что действующему президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Майку Пенсу вместе с другими сотрудниками Белого дома предложат одними из первыми привиться от коронавируса. Вакцинация руководства США может продлиться до 10 дней.

"Вакцину предложат руководителям, которые выполняют жизненно важные для страны функции во всех трех ветвях власти. Возможно, им начнут делать прививки с понедельника", - говорится в сообщении.

Как известно, США лидируют в мире по числу зараженных коронавирусом. По состоянию на 14 декабря в стране зафиксировали более 16 миллионов инфицированных и 1,6 млн смертей от COVID-19.

Коронавирус в США - статистика 14 декабря / gisanddata.maps.arcgis.com

Читайте такжеСтало известно, нужно ли носить маску после прививки от COVID-19

Вакцинация от коронавируса – последние новости:

  • Компании Pfizer и BioNTech пообещали до конца следующего года доставить по всему миру как минимум 1,3 млрд доз своей вакцины.
  • Вакцину Pfizer/BioNTech одобрили минимум в пяти странах мира - в Великобритании, Бахрейне, Канаде, Саудовской Аравии и Мексике.
  • Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию от коронавируса. Стало известно, кто получил первую прививку.
  • Двое медработников из Британии пожаловались на аллергические реакции после прививки вакциной.
  • В США также стартует массовая вакцинация от коронавируса. Американцы начнут получать прививки уже с понедельника, 14 декабря. На старте программы прививки смогут получить около трех миллионов человек.
новости США Дональд Трамп коронавирус COVID-19 коронавирус новости коронавирус в США вакцина от коронавируса вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Вакцинация от COVID-19 в США: кто получит первую прививку». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Раде рассказали, когда начнется массовая COVID-вакцинация в УкраинеВ Раде рассказали, когда начнется массовая COVID-вакцинация в Украине Иммунолог объяснил, почему люди после COVID-19 живут недолгоИммунолог объяснил, почему люди после COVID-19 живут недолго В Кабмине объяснили ситуацию с работой транспорта во время жесткого карантина в УкраинеВ Кабмине объяснили ситуацию с работой транспорта во время жесткого карантина в Украине Украину "закроют на замок": в Кабмине назвали условия досрочного локдаунаУкраину "закроют на замок": в Кабмине назвали условия досрочного локдауна В Минздраве назвали дату старта вакцинации украинцев от коронавирусаВ Минздраве назвали дату старта вакцинации украинцев от коронавируса
Следующий материал

Последние новости

07:44
Названы продукты, которые помогают выглядеть моложе
07:32
Птичий грипп "проснулся" и атакует Японию Видео
07:25
Врач объяснила, почему выпадают волосы при коронавирусе
07:11
Какую колбасу нельзя покупать - советы эксперта Видео
06:55
Суд забил последний гвоздь в крышку гроба Америки мнение
Реклама
06:44
Вакцинация от COVID-19 в США: кто получит первую прививку
06:33
В моду на зиму 2021 пришли великолепные теплые жилеты - фото Фото Видео
06:03
Шантаж и продолжение обстрелов: эксперт спрогнозировал поведение России относительно Донбасса
05:28
Путину готовят преемника: эксперт назвал сроки смены власти в РФ Видео
05:01
"Путин превращается в овощ": эксперт назвал условие возвращения Украине Крыма и Донбасса Видео
04:24
Как сделать скраб для лица в домашних условиях из кофе и сахара Видео
04:05
Кето диета: легкое меню на 7 дней Видео
03:40
Как украсить елку на Новый год 2021: дизайнер раскрыла секреты Видео
03:02
Как поменять поставщика газа и сколько можно сэкономить
02:10
Поздравления с Новым годом 2021 на украинском языке и сказочные открытки
01:34
Гороскоп на 15 декабря для всех: узловое событие, мощная подзарядка и крайняя беспощадность Видео
00:55
Эксперт оценил шансы Януковича на возвращение в украинскую политику Видео
00:19
Украина назвала официальные выходные: календарь на 2021 с праздничными днями Видео
00:01
Врачи ​рассказали, что нельзя делать перед сном​ Видео
13 декабря, воскресенье
23:34
В Украину приехал директор Европейского бюро ВОЗ​: озвучен план визита Видео
Реклама
23:15
Особенное новолуние в декабре 2020: для чего день идеально подходит
22:49
​Протесты в Беларуси​: в Минске жестко задержали более 300 человек Видео
22:34
Гороскоп на новолуние и затмение: особая протекция и фартовость в денежных делах Видео
22:26
Победивший COVID-19 футболист сборной Украины забил шедевральный гол в Италии Видео
22:22
Sony начала активно возвращать деньги за Cyberpunk 2077
22:16
Инфекционист жестко высказалась о массовом тестировании украинцев на COVID-19​ Видео
21:45
В Израиле стартуют испытания вакцины от COVID-19: когда начнется массовое применение Видео
21:30
Что показали в трейлере нового Mass Effect? Видео
21:25
Непогода в Украине: спасатели предупредили украинцев о новой угрозе Видео
21:22
Пробиотик или пребиотик: в чем разница и польза для здоровья Видео
20:57
Помощь США Украине – под угрозой: Трамп принял неожиданное решение Видео
20:39
Назван самый простой и дешевый эликсир от похмелья Видео
20:28
Католическое Рождество 2020: сколько дней будет праздновать Украина Видео
20:27
Врачи обнаружили новое опасное осложнение коронавируса Видео
20:21
Молчанова за 7 лет украла с рынка "Столичный" $75 миллионов - результаты аудита
20:01
Вирусолог пояснил, почему России рано хвастаться своей вакциной Видео
19:48
Войска РФ взяли под контроль новые зоны в Карабахе: опубликована карта Видео
19:36
Жесткий карантин в Украине: ​Минздрав предположил новую дату локдауна Видео
19:25
Источник утверждает, что ситуация в мире не повлияет на выход iPhone 13
18:57
Новый трюк Путина: эксперт назвал главную цель Кремля по Донбассу Видео
Реклама
18:47
"Такого еще не было": инфекционист рассказала о ​страшной ситуации с COVID-19 в Украине Видео
18:29
Украину "закроют на замок": в Кабмине назвали условия досрочного локдауна Видео
18:20
Назван самый ожидаемый проект в Steam после выхода Cyberpunk 2077
18:20
Будет очень холодно: синоптик назвал самый страшный зимний день в 2021​ году Видео
18:17
Что подарить на Новый год, если нет лишней копейки: названы варианты
17:59
Рецепт чили кон карне от актера Improv Life Show
17:49
"Будет катастрофа": Степанов назвал серьезную проблему в системе здравоохранения Видео
17:49
Возобновление боев за Карабах: Пашинян признал потерю новых территорий Видео
17:21
"Мне хочется плакать": Даша Майстренко призналась о поступке ее отца
16:58
Бункер Путина: Песков ответил на вопрос о секретной резиденции Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять