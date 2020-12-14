Вакцинация от COVID-19 в США: кто получит первую прививку

Вакцинация в США должна стартовать 14 декабря / Reuters

Руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний одобрило использование в США вакцины от коронавируса, которая была создана немецкой компанией BioNTech и американским фармгигантом Pfizer.

Одобренная рекомендация о первом применении вакцины от COVID-19 предусмотрена для людей от 16 лет. Об этом сообщается на странице СDC в Twitter.

Отмечается также, что первыми должны получить вакцину сотрудники системы здравоохранения и пациенты учреждений длительного ухода.

Тем временем издание Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве сообщает, что действующему президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Майку Пенсу вместе с другими сотрудниками Белого дома предложат одними из первыми привиться от коронавируса. Вакцинация руководства США может продлиться до 10 дней.

"Вакцину предложат руководителям, которые выполняют жизненно важные для страны функции во всех трех ветвях власти. Возможно, им начнут делать прививки с понедельника", - говорится в сообщении.

Как известно, США лидируют в мире по числу зараженных коронавирусом. По состоянию на 14 декабря в стране зафиксировали более 16 миллионов инфицированных и 1,6 млн смертей от COVID-19.

Коронавирус в США - статистика 14 декабря / gisanddata.maps.arcgis.com

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