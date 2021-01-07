УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Эксперт рассказал о главной проблеме с вакцинацией от COVID-19 в Украине

7 января 2021, 03:50
Прослушать новость
Остановить

Украине следует завершить процедуру вакцинации от коронавируса до конца 2021 года, полагает Сергей Комиссаренко.

вакцина
Украина может столкнуться с проблемой доставки вакцины от коронавируса по регионам - эксперт / Reuters

Украине нужно, чтобы вакцинация от COVID-19 была завершена до конца 2021 года. Однако государство может столкнуться с проблемой доставки препарата в разные регионы – аналогичная ситуация уже произошла в таких развитых государствах, как США и Великобритания.

Об этом заявил председатель комиссии по вопросам биологической безопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко в эфире телеканала Украина 24, комментируя ситуацию с проблемой соблюдения графика вакцинации.

Эксперт акцентировал внимание на том, что вакцинация от коронавируса – это процедура, которая должна предполагать наличие специального плана. Нужно своевременно выполнить план по прививкам, чтобы обеспечить эффективную реализацию кампании.

"Процесс вакцинации зависит не только от вакцин – это инфраструктура, логистика. Нужно получить вакцину, нужно получить эффективную вакцину, и потом все сделать для того, чтобы вакцинация прошла своевременно. Я вообще считаю, что нам нужно в этом году завершить вакцинацию населения. Думаю, нужно более 20 млн доз, лучше 25-30 млн", - считает Комиссаренко.Читайте также"Тайная вакцинация от COVID-19": СМИ узнали, где в Украине прививали VIP-персон

Также он добавил, что даже такие развитые государства, как США и Великобритания, столкнулись с проблемой распространения препарата.

"США планировали за первый месяц провести 20 млн вакцинаций, но сделали менее 3 млн. Это показывает нам, какие могут быть проблемы", - подчеркнул эксперт.

Вакцинация от COVID-19 в Украине

новости Украины вакцина от коронавируса вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт рассказал о главной проблеме с вакцинацией от COVID-19 в Украине». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Локдаун в Украине перенесут – СМИ узнали срокиЛокдаун в Украине перенесут – СМИ узнали сроки Американцы назвали источник происхождения коронавирусаАмериканцы назвали источник происхождения коронавируса Локдауну в Украине светит перекройка: СМИ узнали о планах Офиса президентаЛокдауну в Украине светит перекройка: СМИ узнали о планах Офиса президента В Офисе президента рассказали о возможности отмены январского карантинаВ Офисе президента рассказали о возможности отмены январского карантина Локдаун в Украине: Кабмин срочно собирается на заседаниеЛокдаун в Украине: Кабмин срочно собирается на заседание
Следующий материал

Последние новости

05:05
Подпольная вакцина от COVID-19: эксперт объяснил суть скандала
04:59
Облетели как листья: топ-5 причин выпадения волос и облысения Видео
04:29
Какой продукт является идеальной закуской под крепкое спиртное - ответ диетолога Видео
03:50
Эксперт рассказал о главной проблеме с вакцинацией от COVID-19 в Украине Видео
03:02
Врач объяснила, кому прививка от COVID-19 не нужна Видео
Реклама
02:14
Взорвали петарду во рту: под Днепром жестоко убили молодого парня Видео
02:11
Стало известно, когда Конгресс США утвердит результаты выборов Видео
01:36
Гороскоп на 8 января для всех: полная пруха, опасные связи и тотальная неудача Видео
01:14
Выстрелили в грудь: появилась первая жертва беспорядков в США Фото Видео
00:55
"Сочная": Оля Серябкина засветила грудь и возбужденные соски в развратном наряде
00:44
Протесты в США: руководство Конгресса перемещают на военную базу Видео
00:19
Рождество Христово: смс короткие, оригинальная проза, стихи и открытки
06 января, среда
23:54
Бунт в США: появилось новое заявление Трампа и реакция Украины Видео
23:39
Что такое остановка сердца: симптомы и что делать Видео
23:30
Прорыв в Капитолий: появились новые подробности и свежий призыв Трампа Видео
23:27
Штурм Конгресса США: Байден сделал важное заявление Видео
22:56
Гороскоп на 7 января для всех: влюбленность, крах из-за риска и рост популярности Видео
22:52
Боль в пояснице: когда она "сигналит" о проблемах с почками Видео
22:15
В США горячо: жесткое заявление Трампа, срыв утверждения итогов выборов и прорыв в Капитолий Фото Видео
22:14
Ударят морозы: появился обновленный прогноз погоды в Украине Видео
Реклама
22:14
"Предотвращают раннюю смертность": названы овощи, продлевающие жизнь Видео
21:35
Нелегальная вакцина от коронавируса в Украине: в Минздраве отреагировали на скандал Видео
21:22
Коллективный иммунитет: что это и для чего он нужен Видео
21:21
Стали известны подробности новой игры от создателей популярной серии шутеров Crysis
21:04
Судья КСУ обвинил Офис Зеленского в давлении и намерен покинуть Украину Видео
20:36
Контрабандная вакцина от коронавируса в Украине: в СБУ сделали заявление Видео
20:12
Ответ на удар США по Северному потоку-2: в Германии приняли новое решение Видео
20:11
Cyberpunk 2077 теряет игроков – новый проект от CD Projekt Red быстро наскучивает геймерам
20:09
Медики назвали самый полезный завтрак
19:32
Сочельник и Рождество 2021: как гадать на суженого и что готовить на стол Видео
19:27
"Тайная вакцинация от COVID-19": СМИ узнали, где в Украине прививали VIP-персон Видео
19:07
Степанов назвал цену китайской вакцины от коронавируса для Украины Видео
18:55
Создатели Hitman III показали геймплейные особенности новой части культовой серии об Агенте 47 Видео
18:52
Мэр Черкасс раскритиковал локдаун в Украине и бросил камень в огород Кабмина Видео
18:16
Контрабандная вакцина от COVID-19 в Украине: Зеленский сделал жесткое заявление Видео
18:10
Новый бунт из-за карантина: в Тернополе объявили об отказе от локдауна Видео
18:06
Александр Рудинский признался, сколько получил за сериал Перші ластівки Видео
17:55
S.T.A.L.K.E.R. 2: появились новые подробности долгожданной игры про Зону и сталкеров
17:41
Локдаун в Украине: в Кабмине рассказали подробности нового карантина Видео
17:39
Наш флаг значит смерть - подробности нового сериала от Тайки Вайтити
Реклама
17:20
Отстраненный Зеленским Тупицкий покинул Украину – экс-нардеп Видео
17:10
Скандал с вакциной от COVID-19: производитель грозит свернуть переговоры - Медзакупки Видео
17:06
Стало известно об обращении в КСУ по отмене "медреформы Супрун" Видео
17:03
В Украину идет мощный циклон: синоптик назвала дату опасности Видео
16:48
Красивые поздравления с Сочельником и Рождеством – прикольные и душевные
16:44
От Плюща до Корбана: самые известные трагедии с детьми украинских политиков Видео
16:34
В Одессе мужчина вломился в мебельный салон и уснул на диване Видео
16:30
Представлены 14 минут геймплея The Medium – польского Silent Hill на стыке двух миров Видео
16:19
Мир наизнанку 2021 - дата выхода 12 сезона Світ навиворіт на 1+1
16:12
Вкуснейшая кутья из риса и сочная свиная рулька: быстрое меню на Рождество 2021 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять