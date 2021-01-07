Эксперт рассказал о главной проблеме с вакцинацией от COVID-19 в Украине

Украина может столкнуться с проблемой доставки вакцины от коронавируса по регионам - эксперт / Reuters

Украине нужно, чтобы вакцинация от COVID-19 была завершена до конца 2021 года. Однако государство может столкнуться с проблемой доставки препарата в разные регионы – аналогичная ситуация уже произошла в таких развитых государствах, как США и Великобритания.

Об этом заявил председатель комиссии по вопросам биологической безопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко в эфире телеканала Украина 24, комментируя ситуацию с проблемой соблюдения графика вакцинации.

Эксперт акцентировал внимание на том, что вакцинация от коронавируса – это процедура, которая должна предполагать наличие специального плана. Нужно своевременно выполнить план по прививкам, чтобы обеспечить эффективную реализацию кампании.

"Процесс вакцинации зависит не только от вакцин – это инфраструктура, логистика. Нужно получить вакцину, нужно получить эффективную вакцину, и потом все сделать для того, чтобы вакцинация прошла своевременно. Я вообще считаю, что нам нужно в этом году завершить вакцинацию населения. Думаю, нужно более 20 млн доз, лучше 25-30 млн", - считает Комиссаренко.Читайте также"Тайная вакцинация от COVID-19": СМИ узнали, где в Украине прививали VIP-персон

Также он добавил, что даже такие развитые государства, как США и Великобритания, столкнулись с проблемой распространения препарата.

"США планировали за первый месяц провести 20 млн вакцинаций, но сделали менее 3 млн. Это показывает нам, какие могут быть проблемы", - подчеркнул эксперт.

Вакцинация от COVID-19 в Украине