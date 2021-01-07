Эксперт рассказал о главной проблеме с вакцинацией от COVID-19 в Украине

Украине следует завершить процедуру вакцинации от коронавируса до конца 2021 года, полагает Сергей Комиссаренко.
Украине нужно, чтобы вакцинация от COVID-19 была завершена до конца 2021 года. Однако государство может столкнуться с проблемой доставки препарата в разные регионы – аналогичная ситуация уже произошла в таких развитых государствах, как США и Великобритания.
Об этом заявил председатель комиссии по вопросам биологической безопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко в эфире телеканала Украина 24, комментируя ситуацию с проблемой соблюдения графика вакцинации.
Эксперт акцентировал внимание на том, что вакцинация от коронавируса – это процедура, которая должна предполагать наличие специального плана. Нужно своевременно выполнить план по прививкам, чтобы обеспечить эффективную реализацию кампании.
"Процесс вакцинации зависит не только от вакцин – это инфраструктура, логистика. Нужно получить вакцину, нужно получить эффективную вакцину, и потом все сделать для того, чтобы вакцинация прошла своевременно. Я вообще считаю, что нам нужно в этом году завершить вакцинацию населения. Думаю, нужно более 20 млн доз, лучше 25-30 млн", - считает Комиссаренко.Читайте также"Тайная вакцинация от COVID-19": СМИ узнали, где в Украине прививали VIP-персон
Также он добавил, что даже такие развитые государства, как США и Великобритания, столкнулись с проблемой распространения препарата.
"США планировали за первый месяц провести 20 млн вакцинаций, но сделали менее 3 млн. Это показывает нам, какие могут быть проблемы", - подчеркнул эксперт.
Вакцинация от COVID-19 в Украине
- Согласно прогнозам главы Минздрава Максима Степанова, уже в феврале Украина должна получить 150-200 тысяч доз вакцин от COVID-19. Вакцинацию в первую очередь будут проводить тем категориям граждан, которых государство относит к группам риска.
- 30 декабря стало известно о заключении Министерством здравоохранения договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. В рамках сотрудничества Украина должна получить около 1,9 млн доз препарата.
- 6 января в СМИ появились сведения о якобы проведении нелегальной вакцинации от коронавируса препаратом BioNTech/ Pfizer в одной из частных клиник Киева. По информации прессы, стоимость прививки оценивается от 1 до 3 тысяч евро.