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Вакцинация от COVID-19 в Украине: области-лидеры и негативные явления

26 февраля 2021, 11:06

В двух регионах произошли негативные явления, связанные с вакцинацией, поделились в Минздраве.

Киев и два региона лидируют по количеству сделанных прививок от коронавируса
Киев и две области лидируют по количеству сделанных прививок от коронавируса / Reuters

В Украине по состоянию на утро пятницы, 26 февраля, от коронавируса COVID-19 вакцинировали 1 338 человек.

Вакцинация от коронавируса самая активная в Киеве и в Тернопольской и Черкасской областях – там прививки получили 90 человек, сообщает Telegram-канал Коронавірус_інфо.

На втором месте по количеству сделанных прививок оказались Николаевская и Полтавская области (по 70 прививок), а на третьем – Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Луганская и Одесская (по 60 прививок).

Замглавы Минздрава и главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга, который министерство транслировало в Facebook, сказал, что по состоянию на четверг, 25 февраля, поступило семь сообщений о неблагоприятных явлениях по вакцинации.

Чиновник добавил, что шесть сообщений поступило из Черкасской области, а одно – из Черниговщины.

"…поступили первые сообщения о неблагоприятных событиях по иммунизации. Они несерьезные", – утверждает замминистра.

/ t.me/COVID19_Ukraine
  • Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. До этого – 23 числа, в нашу страну прибыла первая партия вакцины от вируса.
  • По состоянию на утро 25 февраля прививку получили 159 человек. Больше всего уколов сделали в Черкасской области – 80.
  • В нашей стране вакцинацию решили проводить в пять этапов. В первую очередь вакцинируют медработников.
  • Массовая вакцинация может стартовать в конце 2021-го – в начале 2022 года. Прививка в порядке очереди и препаратом, который купило государство, будет бесплатной.

Виктор Ляшко вакцинация от коронавируса
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