Вакцинация от COVID-19 в Украине: области-лидеры и негативные явления

В двух регионах произошли негативные явления, связанные с вакцинацией, поделились в Минздраве.
В Украине по состоянию на утро пятницы, 26 февраля, от коронавируса COVID-19 вакцинировали 1 338 человек.
Вакцинация от коронавируса самая активная в Киеве и в Тернопольской и Черкасской областях – там прививки получили 90 человек, сообщает Telegram-канал Коронавірус_інфо.
На втором месте по количеству сделанных прививок оказались Николаевская и Полтавская области (по 70 прививок), а на третьем – Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Луганская и Одесская (по 60 прививок).
Замглавы Минздрава и главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга, который министерство транслировало в Facebook, сказал, что по состоянию на четверг, 25 февраля, поступило семь сообщений о неблагоприятных явлениях по вакцинации.
Чиновник добавил, что шесть сообщений поступило из Черкасской области, а одно – из Черниговщины.
"…поступили первые сообщения о неблагоприятных событиях по иммунизации. Они несерьезные", – утверждает замминистра.
- Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. До этого – 23 числа, в нашу страну прибыла первая партия вакцины от вируса.
- По состоянию на утро 25 февраля прививку получили 159 человек. Больше всего уколов сделали в Черкасской области – 80.
- В нашей стране вакцинацию решили проводить в пять этапов. В первую очередь вакцинируют медработников.
- Массовая вакцинация может стартовать в конце 2021-го – в начале 2022 года. Прививка в порядке очереди и препаратом, который купило государство, будет бесплатной.