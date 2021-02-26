Вакцинация от COVID-19 в Украине: области-лидеры и негативные явления

Киев и две области лидируют по количеству сделанных прививок от коронавируса / Reuters

В Украине по состоянию на утро пятницы, 26 февраля, от коронавируса COVID-19 вакцинировали 1 338 человек.

Вакцинация от коронавируса самая активная в Киеве и в Тернопольской и Черкасской областях – там прививки получили 90 человек, сообщает Telegram-канал Коронавірус_інфо.

На втором месте по количеству сделанных прививок оказались Николаевская и Полтавская области (по 70 прививок), а на третьем – Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Луганская и Одесская (по 60 прививок).

Замглавы Минздрава и главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга, который министерство транслировало в Facebook, сказал, что по состоянию на четверг, 25 февраля, поступило семь сообщений о неблагоприятных явлениях по вакцинации.

Чиновник добавил, что шесть сообщений поступило из Черкасской области, а одно – из Черниговщины.

"…поступили первые сообщения о неблагоприятных событиях по иммунизации. Они несерьезные", – утверждает замминистра.

/ t.me/COVID19_Ukraine