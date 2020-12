Вакцинация от COVID-19 вакциной Pfizer: в компании назвали все побочные эффекты

Опубликован полный отчет о побочных эффектах вакцины от коронавируса / Фото Reuters

В нескольких странах мира стартовала кампания по вакцинации от коронавируса. Несколько британских медиков после прививки вакциной компаний Pfizer и BioNTech пожаловались на аллергические реакции.

Компания Pfizer опубликовала полный отчет о побочных эффектах своего препарата, пишут Вести.

В Pfizer сообщили, что из более 43 тысяч добровольцев в возрасте от 16 до 71 года, участвовавших в испытаниях вакцины в течение семи месяцев, умерли шесть человек. При этом четверо из них получили плацебо, двое — вакцину.

Два смертельных случая произошли с людьми старше 55 лет, которые имели сопутствующие заболевания. У одной пациентки случился инфаркт через 62 дня после второй дозы вакцины. Второй пациент умер от последствий атеросклероза через три дня после первой дозы. В компании уверяют, что оба летальных случая не стали следствием вакцинации.

Что касается побочных эффектов средней тяжести во время вакцинации в Великой Британии, то таких случае было два. У вакцинированных развилась анафилаксия (тяжелая аллергия). Они были госпитализированы вскоре после получения прививки и выздоровели через несколько часов. Выяснилось, что у них и раньше была тяжелая аллергия.

Можно ли вакцинироваться от COVID-19, если есть аллергия

Федеральное управление США по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) пришло к выводу, что можно продолжать прививать аллергиков. Однако людям, у которых ранее развивались аллергические реакции, необходимо проконсультироваться с врачом. Во время вакцинации аллергиков период наблюдения должен продлится дольше, чем стандартные 15 минут.

Вакцина Pfizer - побочные эффекты

Согласно отчету Pfizer, опубликованном в The New England Journal of Medicine, остальные побочные эффекты имели легкий характер. В частности, это:

повышение температуры тела;

мышечные боли;

покраснение и локальное повышение температуры по месту инъекции;

боли в суставах;

озноб;

головная боль;

утомляемость.

У 1% вакцинированных отмечалась рвота, у 8% — понос. В фармакомпании добавили, что все побочные эффекты полностью исчезали через несколько часов.

В контрольной группе, получавшей плацебо, в большинстве случаев побочные эффекты развивались после второй дозы, которую вводили через три недели после первой. Наиболее часто наблюдалась утомляемость, на втором месте — головная боль, мышечные боли и озноб.

