УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Вакцинация от COVID-19 вакциной Pfizer: в компании назвали все побочные эффекты

16 декабря 2020, 06:54
Прослушать новость
Остановить

Во время тестирования вакцины умерли шестеро человек, четверо из них получали плацебо.

коронавирус, вакцина
Опубликован полный отчет о побочных эффектах вакцины от коронавируса / Фото Reuters

В нескольких странах мира стартовала кампания по вакцинации от коронавируса. Несколько британских медиков после прививки вакциной компаний Pfizer и BioNTech пожаловались на аллергические реакции.

Компания Pfizer опубликовала полный отчет о побочных эффектах своего препарата, пишут Вести.

В Pfizer сообщили, что из более 43 тысяч добровольцев в возрасте от 16 до 71 года, участвовавших в испытаниях вакцины в течение семи месяцев, умерли шесть человек. При этом четверо из них получили плацебо, двое — вакцину.

Два смертельных случая произошли с людьми старше 55 лет, которые имели сопутствующие заболевания. У одной пациентки случился инфаркт через 62 дня после второй дозы вакцины. Второй пациент умер от последствий атеросклероза через три дня после первой дозы. В компании уверяют, что оба летальных случая не стали следствием вакцинации.

Что касается побочных эффектов средней тяжести во время вакцинации в Великой Британии, то таких случае было два. У вакцинированных развилась анафилаксия (тяжелая аллергия). Они были госпитализированы вскоре после получения прививки и выздоровели через несколько часов. Выяснилось, что у них и раньше была тяжелая аллергия.

Можно ли вакцинироваться от COVID-19, если есть аллергия

Федеральное управление США по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) пришло к выводу, что можно продолжать прививать аллергиков. Однако людям, у которых ранее развивались аллергические реакции, необходимо проконсультироваться с врачом. Во время вакцинации аллергиков период наблюдения должен продлится дольше, чем стандартные 15 минут.

Вакцина Pfizer - побочные эффекты

Согласно отчету Pfizer, опубликованном в The New England Journal of Medicine, остальные побочные эффекты имели легкий характер. В частности, это:

  • повышение температуры тела;
  • мышечные боли;
  • покраснение и локальное повышение температуры по месту инъекции;
  • боли в суставах;
  • озноб;
  • головная боль;
  • утомляемость.

У 1% вакцинированных отмечалась рвота, у 8% — понос. В фармакомпании добавили, что все побочные эффекты полностью исчезали через несколько часов.

В контрольной группе, получавшей плацебо, в большинстве случаев побочные эффекты развивались после второй дозы, которую вводили через три недели после первой. Наиболее часто наблюдалась утомляемость, на втором месте — головная боль, мышечные боли и озноб.

Читайте такжеСтало известно, когда Евросоюз одобрит вакцину от коронавируса​

Вакцинация от коронавируса – последние новости:

  • Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию от коронавируса. Стало известно, кто получил первую прививку.
  • В США также стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Американцы начали получать прививки уже с понедельника, 14 декабря. На старте программы прививки смогут получить около трех миллионов человек.
  • Первой в США вакцину от COVID-19 получила медсестра из Нью-Йорка.
  • Компании Pfizer и BioNTech пообещали до конца следующего года доставить по всему миру как минимум 1,3 млрд доз своей вакцины. Данная вакцина является двухфазной. Кроме того препарат необходимо хранить при температуре минус 70 градусов по Цельсию, а после размораживания его срок годности - только около пяти дней при температуре 2-8 градусов.
  • Вакцину Pfizer/BioNTech одобрили минимум в пяти странах мира - в Великобритании, Бахрейне, Канаде, Саудовской Аравии и Мексике.

коронавирус новости Украины и мира коронавирус новости вакцина от коронавируса вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Вакцинация от COVID-19 вакциной Pfizer: в компании назвали все побочные эффекты». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Иммунолог объяснил, почему люди после COVID-19 живут недолгоИммунолог объяснил, почему люди после COVID-19 живут недолго Украину "закроют на замок": в Кабмине назвали условия досрочного локдаунаУкраину "закроют на замок": в Кабмине назвали условия досрочного локдауна Самый надежный способ понять, что человек переболел COVID-19 - ответ врачаСамый надежный способ понять, что человек переболел COVID-19 - ответ врача Врач назвала смертельный симптом коронавирусаВрач назвала смертельный симптом коронавируса Степанов заявил о кардинальном изменении ситуации с коронавирусом в УкраинеСтепанов заявил о кардинальном изменении ситуации с коронавирусом в Украине
Следующий материал

Последние новости

07:14
Комаровский объяснил, почему пациенты с COVID-19 пытаются покончить с собой
06:55
Зеленский вступил в последнюю фазу своего президентства мнение
06:54
Вакцинация от COVID-19 вакциной Pfizer: в компании назвали все побочные эффекты Видео
06:25
Время "некрасивого рождественского свитера" пришло: модные новогодние свитера 2021 Фото Видео
06:08
Рада приняла Госбюджет: каким будет курс доллара в 2021 году для украинцев Видео
Реклама
06:02
Полуголая ковбойша Анна Седокова похвалилась новым умением
05:30
Новый удар по России: эксперт сделал прогноз о политике США при Байдене Видео
04:53
Врач описал связь между курением и заражением COVID-19
04:12
Френч на Новый год 2021: самый модный новогодний французский маникюр Фото Видео
03:29
У Санта-Клауса оказался иммунитет к коронавирусу – ВОЗ Видео
02:49
Путин не пойдет на уступки по Донбассу: в СНБО объяснили, как действовать Зеленскому Видео
02:09
Щель экстаза: лучшие позы для занятий сексом в авто
02:03
Гороскоп на 17 декабря для всех: пик фарта и разрешение любовных проблем Видео
01:34
Ученые нашли безопасный способ похудеть с помощью бактерий Видео
01:08
Нужно срочно к врачу: ученые назвали новый симптом COVID-19
00:51
Стало известно, когда Евросоюз одобрит вакцину от коронавируса​ Видео
00:22
Катастрофа самолета МАУ: Канада обнародовала свой отчет Видео
00:00
Врач рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном перед сном​ Видео
15 декабря, вторник
23:45
Google Chrome заблокировал файл как опасный – что делать?
23:18
​В Украине официально запретили новогодние корпоративы​ Видео
Реклама
23:17
Гороскоп на 16 декабря для всех: блестящий результат и награда после завалов Видео
23:15
В Сети появились новые скриншоты из грядущего зомби-экшена Resident Evil 8
22:59
Польша утвердила программу вакцинации от коронавируса Видео
22:29
"Слуги народа" обсудили с Зеленским назначение министров - что решили
22:29
Навальный отреагировал на слухи о попытке второго отравления Видео
22:09
Коронавирус в Украине установил положительный рекорд Видео
22:08
Асмус покрасилась в черный цвет и вызвала подозрение фанатов
22:02
Умер легендарный футболист Динамо и сборной СССР
22:00
Перші Ластівки 2 сезон: что показали в четвертой серии 15-12-2020
21:42
ЕС выделил средства бедным странам на вакцины от COVID-19 Видео
21:33
Обнаружен​ новый вид коронавируса​​: в ВОЗ заявили об угрозе Видео
21:21
"Не давайте публичных советов": Комаровский разругал звезд с COVID-19 Видео
21:08
Оккупанты Крыма по-варварски выкачивают воду из курортных водоемов
20:45
Перші Ластівки 2 сезон: что показали в третьей серии 15-12-2020
20:29
Степанов озвучил сроки получения Украиной вакцины от коронавируса
20:28
Что делать в зимнее солнцестояние 2020 и накануне: астролог назвала идеальные занятия
20:25
Популярный в Украине тест на коронавирус признан неэффективным: в чем причина Видео
20:00
Драма вокруг Cyberpunk 2077 продолжается: Sony и Microsoft не хотят возвращать деньги за игру
19:56
Жесткий карантин: школам предлагают продлить каникулы Видео
19:40
"Часть России, которую нужно лечить": вице-спикер Госдумы пофантазировал об Украине
Реклама
19:26
На Майдане слышны взрывы​: полиция пошла на штурм палаток ФОП​ Фото Видео
19:15
Смета на 2021 год: во сколько Украине обходится один нардеп Видео
18:41
В королевской битве началась зима – стартовал 3 сезон нашумевшего хита Fall Guys Видео
18:41
Warner Bros официально ответила на скандал с премьерами на 2021
18:37
Отчаянный шаг: двое министров подали в отставку
18:29
Закон об "особом статусе" Донбасса: в Слуге народа назвали цель Украины Видео
18:22
Верховная Рада приняла Госбюджет на 2021 год Видео
18:06
Киев застрял в пробках из-за инцидента на Шулявском мосту Видео
18:03
Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс: что поменялось Видео
17:43
Шопинга больше – уроков меньше: на какие сайты украинцы заходили в ноябре чаще всего
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять