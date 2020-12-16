Вакцинация от COVID-19 вакциной Pfizer: в компании назвали все побочные эффекты

Во время тестирования вакцины умерли шестеро человек, четверо из них получали плацебо.
В нескольких странах мира стартовала кампания по вакцинации от коронавируса. Несколько британских медиков после прививки вакциной компаний Pfizer и BioNTech пожаловались на аллергические реакции.
Компания Pfizer опубликовала полный отчет о побочных эффектах своего препарата, пишут Вести.
В Pfizer сообщили, что из более 43 тысяч добровольцев в возрасте от 16 до 71 года, участвовавших в испытаниях вакцины в течение семи месяцев, умерли шесть человек. При этом четверо из них получили плацебо, двое — вакцину.
Два смертельных случая произошли с людьми старше 55 лет, которые имели сопутствующие заболевания. У одной пациентки случился инфаркт через 62 дня после второй дозы вакцины. Второй пациент умер от последствий атеросклероза через три дня после первой дозы. В компании уверяют, что оба летальных случая не стали следствием вакцинации.
Что касается побочных эффектов средней тяжести во время вакцинации в Великой Британии, то таких случае было два. У вакцинированных развилась анафилаксия (тяжелая аллергия). Они были госпитализированы вскоре после получения прививки и выздоровели через несколько часов. Выяснилось, что у них и раньше была тяжелая аллергия.
Можно ли вакцинироваться от COVID-19, если есть аллергия
Федеральное управление США по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) пришло к выводу, что можно продолжать прививать аллергиков. Однако людям, у которых ранее развивались аллергические реакции, необходимо проконсультироваться с врачом. Во время вакцинации аллергиков период наблюдения должен продлится дольше, чем стандартные 15 минут.
Вакцина Pfizer - побочные эффекты
Согласно отчету Pfizer, опубликованном в The New England Journal of Medicine, остальные побочные эффекты имели легкий характер. В частности, это:
- повышение температуры тела;
- мышечные боли;
- покраснение и локальное повышение температуры по месту инъекции;
- боли в суставах;
- озноб;
- головная боль;
- утомляемость.
У 1% вакцинированных отмечалась рвота, у 8% — понос. В фармакомпании добавили, что все побочные эффекты полностью исчезали через несколько часов.
В контрольной группе, получавшей плацебо, в большинстве случаев побочные эффекты развивались после второй дозы, которую вводили через три недели после первой. Наиболее часто наблюдалась утомляемость, на втором месте — головная боль, мышечные боли и озноб.
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Вакцинация от коронавируса – последние новости:
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