УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

Вакцинация от COVID-19: Зеленский сказал, как будут поощрять и наказывать украинцев

8 февраля 2021, 12:12

Для кого вакцинация от коронавируса в Украине будет обязательной и как власти собираются стимулировать украинцев, рассказал президент.

Вакцинация от COVID-19 - Как будут поощрять и наказывать в Украине
Вакцинация от COVID-19: Как будут поощрять и наказывать в Украине / Reuters

В ходе сегодняшнего форума Украина 30 украинский президент Владимир Зеленский детально объяснил, как и какой вакциной будет проводиться вакцинация от коронавируса в Украине.

Он отдельно остановился на том, для кого вакцинация будет обязательной, а также о том, какие "пряники" ожидают тех, кто сделает прививку – и какие "кнуты" грозят тем, кто от вакцинации отказывается.

Какая вакцина от коронавируса приедет в Украину

Украина ожидает поставки вакцин от COVID-19 производства Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах

Российская вакцина Спутник V – поступит ли в Украину

Зеленский снова повторил, что Украина не намерена закупать российскую вакцину.

"Никакого подтверждения того, что Спутник V гарантированно дает результат, нет. Я считаю, что граждане Украины – граждане, это люди. Это точно не кролики. На них экспериментировать мы точно не имеем права", – объявил президент.

Для кого COVID-вакцинация в Украине будет обязательной

Зеленский анонсировал, что обязательно вакцинировать нужно:

  • тех, кто работает на государство;
  • тех, кто работает в школах, университетах ;.
  • тех, кто работает в больницах.

В то же время Зеленский признал, что сложнее обязать вакцинироваться тех, кто работает в частном секторе (например, в частных школах).

"Штрафы есть, но мы же не будем бить людей", – пожаловался гарант.

По его словам, власти "информационно должны работать, чтобы люди осознавали угрозу … Это как в случае с человеком, который пьяный едет за рулем. Вопрос не в том, что он может погибнуть. Вопрос в том, что из-за него могут погибнуть другие люди".

При этом он добавил, что на данный момент вакцинация от COVID-19 в Украине является добровольной.

Вакцинация от коронавируса в Украине: противопоказания

В список тех, кто обязан привиться от коронавируса, не будут включать людей, "у которых аллергия и которым просто невозможно сделать прививку", уточнил Зеленский.

Ранее эпидемиолог рассказал, кому категорически нельзя делать вакцинацию от COVID-19. Врач объяснил, что нужно сделать перед вакцинацией от коронавируса.

Зеленский готов уколоться первым

Чтобы доказать, что вакцинация безопасна, президент готов сделать прививку от коронавируса одним из первых.

Дополняется...

Вакцинация от коронавируса в Украине: новости

  • Стало известно, что пообещали Украине в ВОЗ и Евросоюзе в плане выделения вакцины. В ЕС попросили пожертвовать Украине часть вакцин от коронавируса.
  • Согласно утвержденной дорожной карте вакцинации от коронавируса, на первом этапе прививки сделают медикам, военнослужащим операции Объединенных сил и жителям домов престарелых.
  • Вакцин от коронавируса хватит всем желающим в течение этого года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Владимир Зеленский коронавирус новости Украины коронавирус в Украине коронавирус новости вакцина от коронавируса вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Вакцинация от COVID-19: Зеленский сказал, как будут поощрять и наказывать украинцев». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Черная смерть": человечество предупредили о новой более опасной пандемии"Черная смерть": человечество предупредили о новой более опасной пандемии "Красный" уровень опасности: Степанов анонсировал новые карантинные ограничения"Красный" уровень опасности: Степанов анонсировал новые карантинные ограничения Загадка происхождение COVID-19: ВОЗ получила важные улики из УханяЗагадка происхождение COVID-19: ВОЗ получила важные улики из Уханя Карантин в Украине продлится до весны 2022 года: в Киеве сделали заявлениеКарантин в Украине продлится до весны 2022 года: в Киеве сделали заявление "Нужно было делать раньше": в Pfizer назвали ошибки Украины с вакцинацией"Нужно было делать раньше": в Pfizer назвали ошибки Украины с вакцинацией
Следующий материал

Последние новости

12:12
Вакцинация от COVID-19: Зеленский сказал, как будут поощрять и наказывать украинцев
12:09
В Минздраве рассказали о регистрации вакцин от COVID-19 и дате начала прививок
11:59
Старое 2021 - дата выхода, актеры и новый трейлер Видео
11:48
Лейкемия у детей: что нужно знать каждому Видео
11:34
У Путина заявили, что считают Украину частью русского мира Видео
Реклама
11:24
Вакцинация от COVID-19: что пообещали Украине в ВОЗ и Евросоюзе Видео
11:20
Популярная соцсеть "признала" аннексированный Путиным Крым российским Видео
11:04
Гороскоп на 8 февраля для всех: кого атакуют критические ситуации, а кто будет счастливчиком Видео
10:58
Холостяк показал свою избранницу и порадовал скорым пополнением в семье
10:56
Сердечная недостаточность: как на это состояние влияет железо Видео
10:46
Вакцина, карантин и закрытие каналов: что говорил Зеленский на масштабном форуме в Киеве Видео
10:39
Украину накроет буря: дороги завалит снегом до 40 см Видео
10:32
Ученые узнали, как увеличение веса с течением времени может предсказать смертность Видео
10:30
Эксперт объяснил, почему украинцам не светят европейские зарплаты Видео
10:25
Сегодня Зеленский проводит форум, на который согнали кучу силовиков Видео
10:16
Зеленский может получить шанс говорить с Путиным на равных мнение
10:04
Арахисовое масло: врачи рассказали, полезно ли оно для здоровья Видео
09:48
Рак легких у женщин: названы специфические симптомы Видео
09:47
Внучка Ющенко высказалась после провала на шоу Голос країни Видео
09:38
Эксперт назвал главный риск для Украины, если США присоединятся к переговорам по Донбассу
Реклама
09:24
Опасный вирус Эбола "проснулся" и снова начал убивать Видео
09:20
Минималка в Украине оказалась в 10 раз ниже, чем в Европе: что обещают в Кабмине Видео
08:27
В ЮАР забраковали вакцину от коронавируса, которую поставят в Украину Видео
08:21
Почему в Украине не будет польских зарплат мнение
08:07
После ночного снегопада Киев сковали пробки Видео
07:58
Наперекор Трампу: Байден возвращает США в Совет ООН по правам человека Видео
07:20
Неделя началась с метелей, дождей и гололеда: каким регионам Украины не повезло больше всего Видео
07:14
"Ошибочная тактика": эксперт оценил провал бунта в РФ из-за Навального Видео
06:55
Внешняя политика США при Байдене: к чему готовиться Украине мнение
06:39
Когда государство не сможет платить пенсии украинцам: озвучен прогноз Видео
06:33
Необычные туфли на массивной подошве врываются в моду на весну-лето Фото
06:01
Восточный Новый год: как и когда встречать, и что он принесет Украине
04:59
Журналист раскрыл сценарий, при котором США войдут в союз с Россией против Китая Видео
04:24
В моде прическа хвост: самые стильные варианты на 2021 год Фото Видео
03:50
От РЛС до ядерного оружия: стало известно, как РФ готовится к войне за Крым Видео
03:03
Эпидемиолог рассказал, кому категорически нельзя делать вакцинацию от COVID-19 Видео
02:12
Как варить пельмени правильно - простой рецепт Видео
01:36
Как разморозить машину от льда зимой: эксперты дали действенные советы
01:30
От корветов до истребителей: военный эксперт рассказал, как США вооружат Украину Видео
01:15
В Европе осудили режим Лукашенко и призвали к новым выборам президента Беларуси Видео
Реклама
00:55
В Борисполе поймали иностранца с двумя чемоданами таблеток-"наркотиков"
00:44
Журналист объяснил, как закрытие "каналов Медведчука" связано с приговором Навальному Видео
00:18
В ВОЗ объяснили ситуацию с заявлениями о связи бесплодия с вакциной от COVID-19 Видео
00:04
В Раде назвали дату начала вакцинации украинцев препаратом Pfizer Видео
07 февраля, воскресенье
23:45
Боррель резко высказался в адрес России после своего визита в Москву Видео
23:30
7 сервисов и программ для скачивания музыки и видео из ВКонтакте
22:49
Эксперт рассказал, когда подешевеют продукты в Украине Видео
22:37
Стало известно о планах по новым санкциям Евросоюза против России Видео
22:24
Врачи объяснили, кому нельзя есть бананы Видео
21:57
Российские СМИ обнаружили "дом Навального" в Германии Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять