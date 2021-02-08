Вакцинация от COVID-19: Зеленский сказал, как будут поощрять и наказывать украинцев

Вакцинация от COVID-19: Как будут поощрять и наказывать в Украине / Reuters

В ходе сегодняшнего форума Украина 30 украинский президент Владимир Зеленский детально объяснил, как и какой вакциной будет проводиться вакцинация от коронавируса в Украине.

Он отдельно остановился на том, для кого вакцинация будет обязательной, а также о том, какие "пряники" ожидают тех, кто сделает прививку – и какие "кнуты" грозят тем, кто от вакцинации отказывается.

Какая вакцина от коронавируса приедет в Украину

Украина ожидает поставки вакцин от COVID-19 производства Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах

Российская вакцина Спутник V – поступит ли в Украину

Зеленский снова повторил, что Украина не намерена закупать российскую вакцину.

"Никакого подтверждения того, что Спутник V гарантированно дает результат, нет. Я считаю, что граждане Украины – граждане, это люди. Это точно не кролики. На них экспериментировать мы точно не имеем права", – объявил президент.

Для кого COVID-вакцинация в Украине будет обязательной

Зеленский анонсировал, что обязательно вакцинировать нужно:

тех, кто работает на государство;

тех, кто работает в школах, университетах ;.

тех, кто работает в больницах.

В то же время Зеленский признал, что сложнее обязать вакцинироваться тех, кто работает в частном секторе (например, в частных школах).

"Штрафы есть, но мы же не будем бить людей", – пожаловался гарант.

По его словам, власти "информационно должны работать, чтобы люди осознавали угрозу … Это как в случае с человеком, который пьяный едет за рулем. Вопрос не в том, что он может погибнуть. Вопрос в том, что из-за него могут погибнуть другие люди".

При этом он добавил, что на данный момент вакцинация от COVID-19 в Украине является добровольной.

Вакцинация от коронавируса в Украине: противопоказания

В список тех, кто обязан привиться от коронавируса, не будут включать людей, "у которых аллергия и которым просто невозможно сделать прививку", уточнил Зеленский.

Ранее эпидемиолог рассказал, кому категорически нельзя делать вакцинацию от COVID-19. Врач объяснил, что нужно сделать перед вакцинацией от коронавируса.

Зеленский готов уколоться первым

Чтобы доказать, что вакцинация безопасна, президент готов сделать прививку от коронавируса одним из первых.

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Вакцинация от коронавируса в Украине: новости