Вакцинация от коронавируса: инфекционист сделала важное предупреждение украинцам

Почему украинцы не хотят делать прививку от коронавируса / Reuters

Известный украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что украинцы боятся вакцинироваться против COVID-19 из-за недоверия государственным институтам.

"Люди считают, что привезут не ту вакцину. Вот сколько можно выдерживать эти бесконечные скандалы, что какие-то вакцины поступают в регионы просроченными, где-то была нарушена холодовая цепь. Такого не должно быть. Я считаю, что это страх перед вакцинацией от недостатка доверия", – отметила Голубовская, передает телеканал Прямой.

Голубовская также отметила, что пока неизвестно, сколько времени длиться иммунитет после вакцинации.

"Поэтому я бы не концентрировалась на процентах эффективности вакцины. Реально об этом будет известно только после всех кампаний. Но мне, как и всем украинцам, обидно, что мы оказываемся где-то в хвосте стран, которые уже начали вакцинацию", – отметила она.

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Голубовская отмечает, что коронавирус, вероятнее всего, так и останется сезонным заболеванием. А в таком случае иммунизацию нужно проводить вовремя.

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