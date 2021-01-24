Вакцинация от коронавируса: инфекционист сделала важное предупреждение украинцам

Голубовская объяснила, почему украинцы не хотят вакцинироваться против COVID-19.
Известный украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что украинцы боятся вакцинироваться против COVID-19 из-за недоверия государственным институтам.
"Люди считают, что привезут не ту вакцину. Вот сколько можно выдерживать эти бесконечные скандалы, что какие-то вакцины поступают в регионы просроченными, где-то была нарушена холодовая цепь. Такого не должно быть. Я считаю, что это страх перед вакцинацией от недостатка доверия", – отметила Голубовская, передает телеканал Прямой.
Голубовская также отметила, что пока неизвестно, сколько времени длиться иммунитет после вакцинации.
"Поэтому я бы не концентрировалась на процентах эффективности вакцины. Реально об этом будет известно только после всех кампаний. Но мне, как и всем украинцам, обидно, что мы оказываемся где-то в хвосте стран, которые уже начали вакцинацию", – отметила она.
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Голубовская отмечает, что коронавирус, вероятнее всего, так и останется сезонным заболеванием. А в таком случае иммунизацию нужно проводить вовремя.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Минздрава Максим Степанов 29 декабря сделал заявление, согласно которому Украина намерена в феврале 2021 года получить около 150-200 тысяч доз вакцин от COVID-19. Государство обеспечить прививками категории граждан, которые относятся к группам риска.
- В Министерстве здравоохранения сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата. Примечательно, что вакцина из КНР пока не прошла третий этап клинических исследований.
- 6 января стало известно, что в Киеве началась подпольная вакцинация от коронавируса. В одной из частных клиник столицы якобы за 1-3$ тысячи можно привиться препаратом Pfizer/BioNTech.