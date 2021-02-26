Вакцинация от коронавируса: как получить международный сертификат

Министерство договорилось с разработчиками электронных систем здравоохранения, что через них автоматически будет формироваться справка о прививке.
В Минздраве рассказали о том, как в Украине получить справку или сертификат о вакцинации от коронавируса. Эти справки будут формироваться через электронную систему здравоохранения.
Министерство договорилось с разработчиками электронных систем здравоохранения, что через них автоматически будет формироваться справка о прививке от коронавируса. Информацию о вакцинации в е-систему вносят и мобильные бригады, и в пунктах прививки, сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала Украина 24.
"Эта справка может сформироваться в виде 063 формы и в виде международного свидетельства о проведении вакцинации. Именно этот документ урегулирован международными правилами и установлена его единая форма для всех стран мира", - пояснил он.
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Санврач добавил, что после получения обеих доз вакцины от коронавируса можно будет получить справку, обратившись к семейному врачу.
"Когда вы сделаете прививку вакциной, переквалифицированной ВОЗ, семейный врач двумя нажимами клавиш распечатает вам эту справку и поставит печать", - сказал Ляшко.
Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. Первыми от вируса привились три медика. В Минздраве сообщили, что медики, которые первыми были вакцинированы, хорошо себя чувствуют и не прекращали работать.
- В нашей стране людей начали вакцинировать после того, как была доставлена первая партия вакцины от COVID-19 – 23 февраля в аэропорту Борисполь приземлился самолет с препаратом, разработанным Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину сделали в Индии, она имеет локальное (торговое) название CoviShield.
- Всего в Украине планируют провести пять этапов вакцинации. На первом этапе запланирована вакцинация медработников.