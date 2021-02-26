Вакцинация от коронавируса: как получить международный сертификат

Как получить сертификат о вакцинации / УНИАН

В Минздраве рассказали о том, как в Украине получить справку или сертификат о вакцинации от коронавируса. Эти справки будут формироваться через электронную систему здравоохранения.

Министерство договорилось с разработчиками электронных систем здравоохранения, что через них автоматически будет формироваться справка о прививке от коронавируса. Информацию о вакцинации в е-систему вносят и мобильные бригады, и в пунктах прививки, сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала Украина 24.

"Эта справка может сформироваться в виде 063 формы и в виде международного свидетельства о проведении вакцинации. Именно этот документ урегулирован международными правилами и установлена его единая форма для всех стран мира", - пояснил он.

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Санврач добавил, что после получения обеих доз вакцины от коронавируса можно будет получить справку, обратившись к семейному врачу.

"Когда вы сделаете прививку вакциной, переквалифицированной ВОЗ, семейный врач двумя нажимами клавиш распечатает вам эту справку и поставит печать", - сказал Ляшко.

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