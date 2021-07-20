Вакцинация от коронавируса: в Украине отменили запись на прививку через приложение "Дія"

Регистрироваться на вакцинацию при помощи сервиса "Дія" больше не нужно / Reuters

С 21 июля в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса. Как заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, теперь прививки могут сделать все желающие. При этом больше не нужно записываться на вакцинацию через портал или приложение "Дія".

"Регистрироваться на вакцинацию в "Дії" больше не нужно. Сегодня начинается 5-й этап национального плана вакцинации. Это означает, что теперь вакцинироваться могут все желающие - независимо от возраста и других факторов", - говорится в сообщении в Telegram-канале сервиса "Дія".

Также сообщается, что в течение всего времени в "Дії" записались на вакцинацию 698 тысяч украинцев, из которых более 40% уже вакцинировались.

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