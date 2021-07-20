Вакцинация от коронавируса: в Украине отменили запись на прививку через приложение "Дія"

Теперь прививки доступны всем желающим.
С 21 июля в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса. Как заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, теперь прививки могут сделать все желающие. При этом больше не нужно записываться на вакцинацию через портал или приложение "Дія".
"Регистрироваться на вакцинацию в "Дії" больше не нужно. Сегодня начинается 5-й этап национального плана вакцинации. Это означает, что теперь вакцинироваться могут все желающие - независимо от возраста и других факторов", - говорится в сообщении в Telegram-канале сервиса "Дія".
Также сообщается, что в течение всего времени в "Дії" записались на вакцинацию 698 тысяч украинцев, из которых более 40% уже вакцинировались.
Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред:
- По состоянию на 20 июля по данным Минздрава, с начала прививочной кампании привиты 2 717 790 человек, из них получили 1 дозу - 2 717 788 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 461 875 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 179 663 прививок.
- Министерство здравоохранения Украины отрицает обязательную вакцинацию от коронавируса. Однако не исключено, что в будущем развлекательные заведения можно будет посещать только по сертификатам вакцинации и тестам на COVID-19.
- Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что гражданам страны не стоит дожидаться "лучшей" вакцины от коронавируса. По его словам, лучший препарат – это тот, который введен в организм и уже начал работать.
Автор: Анна Багрий